- La fecha para su regreso a VOX está fijada.

Años después, muchos gatos perdidos han encontrado el camino de vuelta a su hogar, ¿por qué no debería ser diferente para el gato de televisión más famoso de Alemania? Como VOX anunció a mediados de junio de este año como parte de una amplia previa para la temporada 2024/25, Daniela Katzenberger (37) tendrá una secuela de su última docuserie, que se emitió en RTL. Inicialmente, solo se dijo que esto sucedería más tarde este año. Pero ahora, el gato está fuera de la bolsa: comenzará tan temprano como el 6 de septiembre, es decir, en poco más de un mes.

Bajo el título sencillo "Daniela Katzenberger", luego brindará una visión de su ajetreada vida familiar en horario estelar a las 8:15 p.m., y ni más ni menos que con un doble episodio. Los suscriptores de RTL+ podrán ver los episodios una semana antes.

Según el comunicado del emisor, Katzenberger explicará en la docuserie, entre otras cosas, por qué ahora se siente como una abuela debido a una adición familiar en particular. Revela que su esposo, Lucas Cordalis (57), le gustaría ver algunas libras más en ella, y lamenta el hecho de que su hija Sophia se aleja del color favorito de la familia, el rosa.

Además, un encuentro importante fue captado por las cámaras: en su cumpleaños, su madre Iris Klein (57) presentó a su prometido Stefan a su hija Daniela, a quien aún no había conocido. Immediately swore him in as the future stepfather, explaining what it means to be part of the Katzenberger/Klein clan: "No es fácil con nosotros. No solo te casas con la familia, también te casas con el público, los paparazzi y la tripulación de cámaras".

Regreso Especial

La carrera de Katzenberger comenzó hace muchos años en VOX - y ya entonces con una docuserie llamada "Auf und davon - Mein Auslandstagebuch". En 2009, la ahora 37 años fue acompañada en su camino hacia convertirse en un modelo "Playboy" conocido a nivel internacional. exactly 15 años después, will again be accompanied to Los Angeles and in front of the Playboy Mansion in the new episodes on VOX. This fact sets Katzenberger's mind racing: "¿Qué podría haber sido de mí? Podría ser un conejo sin trabajo ni hombre ni hijo".

After "Auf und davon", she was seen in the format "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer", following her as she opened a café on Mallorca. In 2010, she finally received her own soap on VOX: "Daniela Katzenberger - natürlich blond".

In 2015, Katzenberger switched to the RTLzwei channel, where her family foundation with Lucas Cordalis was extensively explored. This included various forms of her docuserie, such as "Mit Lucas im Babyglück" (2015), "Mit Lucas im Hochzeitsfieber" (2016), "Mit Lucas im Weihnachtsfieber" (2016), and "Daniela und Lucas - Der erste Hochzeitstag" (2017). The most recent spin-off from this series was "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca".

A pesar de sus anteriores estancias en VOX y RTLzwei, el muy esperado regreso de Daniela Katzenberger a la televisión se emitirá en RTL, utilizando el servicio RTL+ para acceso temprano. De forma interesante, este especial regreso a la pequeña pantalla verá a Katzenberger siguiendo sus pasos hacia la Mansión Playboy en Los Ángeles, similar a su serie de docuseries hace 15 años. ['RTL', 'RTL+', 'siguiendo sus pasos hacia la Mansión Playboy']

Lea también: