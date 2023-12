La FDA decidirá esta semana sobre un fármaco experimental contra el Alzheimer

El lecanemab -uno de los primeros fármacos experimentales contra la demencia que parece ralentizar la progresión del deterioro cognitivo- ha mostrado "potencial" como tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, según los resultados de un ensayo de fase 3, pero ha suscitado preocupaciones de seguridad debido a su asociación con ciertos acontecimientos adversos graves, como inflamación y hemorragias cerebrales.

En julio, la FDA aceptó la solicitud de licencia biológica de Eisai para lecanemab en el marco de la vía de aprobación aceler ada y concedió al fármaco una revisión prioritaria, según la empresa. El programa de aprobación acelerada permite la aprobación anticipada de fármacos que tratan afecciones graves y "cubren una necesidad médica no satisfecha" mientras los medicamentos siguen estudiándose en ensayos más amplios y prolongados.

Se espera que la FDA decida si concede la aprobación acelerada al lecanemab antes del 6 de enero, según confirmó a la CNN Libby Holman, portavoz de Eisai.

"Si lecanemab es aprobado por la FDA bajo la Vía de Aprobación Acelerada, Eisai hará todo lo posible para que lecanemab esté disponible lo antes posible", escribió Holman en un correo electrónico. "Eisai tiene como objetivo presentar pronto una Solicitud de Licencia Biológica Suplementaria para la aprobación tradicional en los Estados Unidos y presentar solicitudes de autorización de comercialización en Japón y Europa para fines del año fiscal 2022 de Eisai, que finaliza el 31 de marzo de 2023."

La Asociación de Alzheimer también espera que la FDA tome medidas antes del 6 de enero, dijo María Carrillo, directora científica del grupo, en un comunicado.

"Creemos, basándonos en la totalidad de los datos positivos de los ensayos clínicos de este tratamiento, que la FDA debería aprobarlo. Los resultados publicados y revisados por expertos muestran que lecanemab proporcionará a los pacientes en las fases más tempranas del Alzheimer más tiempo para participar en la vida cotidiana y vivir de forma independiente. Podría significar muchos meses más de reconocimiento de su cónyuge, hijos y nietos", dijo Carrillo en el comunicado.

Añadió que la Asociación de Alzheimer espera que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid "actúen con rapidez" para cubrir el medicamento y "revisen su decisión de cobertura que actualmente bloquea el acceso a este tratamiento". Los CMS determinan si cubren o no las terapias aprobadas por la FDA en función de si las consideran seguras y eficaces.

"La Asociación de Alzheimer ha presentado una solicitud formal pidiendo a los CMS que proporcionen una cobertura completa y sin restricciones para los tratamientos contra el Alzheimer aprobados por la FDA", dijo Carrillo.

El lecanemab, un anticuerpo monoclonal, no es una cura, pero actúa uniéndose a la beta amiloide, una característica distintiva de la enfermedad de Alzheimer.

A finales de noviembre, los resultados de un ensayo clínico de fase 3 de 18 meses de duración publicados en The New England Journal of Medicine mostraron que lecanemab "reducía los marcadores de amiloide en la enfermedad de Alzheimer incipiente y producía un deterioro moderadamente menor en las medidas de cognición y función que el placebo a los 18 meses, pero se asociaba a acontecimientos adversos".

Los resultados también mostraron que alrededor del 6,9% de los participantes en el ensayo a los que se administró lecanemab, como infusión intravenosa, interrumpieron el ensayo debido a acontecimientos adversos, en comparación con el 2,9% de los que recibieron placebo. En general, se produjeron acontecimientos adversos graves en el 14% del grupo de lecanemab y en el 11,3% del grupo de placebo.

Los efectos adversos más frecuentes en el grupo de lecanemab fueron reacciones a las infusiones intravenosas y anomalías en las resonancias magnéticas, como inflamación y hemorragias cerebrales, denominadas anomalías de la imagen relacionadas con el amiloide (ARIA, por sus siglas en inglés), que pueden poner en peligro la vida del paciente.

Algunas personas que padecen ARIA pueden no presentar síntomas, pero en ocasiones puede conducir a la hospitalización o a un deterioro duradero. Y la frecuencia de ARIA parecía ser mayor en las personas que tenían un gen llamado APOE4, que puede aumentar el riesgo de enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Los ARIA "eran numéricamente menos frecuentes" entre los no portadores de APOE4.

Los resultados del ensayo también mostraron que cerca del 0,7% de los participantes del grupo de lecanemab y el 0,8% de los del grupo placebo fallecieron, lo que corresponde a seis muertes en el grupo de lecanemab y siete en el grupo placebo.

Aunque la FDA ofrezca la aprobación acelerada del fármaco, éste seguirá estudiándose en ensayos más sólidos. Y si esos ensayos confirman que el fármaco proporciona un beneficio clínico, la FDA podría conceder la aprobación tradicional. Pero si el ensayo de confirmación no muestra beneficios, la FDA tiene procedimientos reguladores que podrían llevar a retirar el fármaco del mercado.

"Si este fármaco es aprobado por la FDA, y cuando lo sea, los médicos tardarán algún tiempo en ser capaces de analizar cómo este fármaco puede o no puede ser eficaz en sus propios pacientes", sobre todo porque los portadores del gen APOE4 podrían tener un mayor riesgo de efectos secundarios, dijo en noviembre el Dr. Richard Isaacson, director de la Clínica de Prevención del Alzheimer en el Centro de Salud Cerebral de la Facultad de Medicina Schmidt de la Universidad Atlántica de Florida, que no participa en el estudio de lecanemab o su desarrollo.

Según la Alzheimer's Association, hay más de 300 tratamientos contra el Alzheimer en fase de ensayo clínico. La enfermedad de Alzheimer se documentó por primera vez en 1906, cuando el Dr. Alois Alzheimer descubrió cambios en el tejido cerebral de una mujer que presentaba pérdida de memoria, problemas de lenguaje y comportamientos impredecibles.

Esta enfermedad debilitante afecta a más de 6 millones de adultos en Estados Unidos.

