La FDA autoriza los refuerzos actualizados de Covid-19 de Pfizer y Moderna

Ambas son vacunas bivalentes que combinan la vacuna original de las empresas con otra dirigida a los sublinajes BA.4 y BA.5 Omicron.

La vacuna actualizada de Pfizer es una dosis de 30 microgramos autorizada para personas a partir de 12 años. La vacuna actualizada de Moderna es una dosis de 50 microgramos autorizada para mayores de 18 años.

Las vacunas pueden administrarse después de que las recomienden los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC). Está previsto que el grupo asesor sobre vacunas de los CDC vote el jueves si apoya o no la recomendación del uso de los refuerzos. A continuación, el director de los CDC deberá aprobar la recomendación.

El visto bueno de los CDC significaría que los refuerzos actualizados podrían administrarse en cuestión de días, tanto a las personas mayores que hayan recibido un refuerzo hace sólo unos meses como a los más jóvenes que no hayan podido recibir un refuerzo adicional durante la última oleada de casos.

Cambio de dosis

Las vacunas actualizadas no sustituyen a las inyecciones de la serie primaria, pero sí al refuerzo que reciben los mayores de 12 años.

"Con la autorización de hoy, las vacunas COVID-19 monovalentes de ARNm no están autorizadas como dosis de refuerzo para las personas de 12 años o más", dijo la FDA.

Las personas a partir de 12 años pueden recibir la dosis de refuerzo bivalente de Pfizer si han recibido su serie primaria y han pasado al menos dos meses desde su última dosis de vacuna. Los mayores de 18 años pueden recibir las dosis de refuerzo de Moderna siguiendo el mismo calendario.

Las personas demasiado jóvenes para recibir una dosis de refuerzo actualizada pueden recibir la vacuna anterior.

La FDA dijo que "trabajará con rapidez" para evaluar futuras solicitudes de autorización de refuerzos bivalentes para personas más jóvenes. Pfizer dijo en un comunicado de prensa que espera presentar una solicitud de autorización de su refuerzo actualizado para niños de 5 a 11 años a principios de octubre, y que está trabajando para preparar una solicitud para niños de 6 meses a 4 años.

"Queremos asegurarnos de que los adultos y los adolescentes cubiertos por esta autorización puedan recibir la versión más actualizada de una vacuna de refuerzo, y por eso ya no autorizamos la vacuna de refuerzo monovalente -la original- para su administración como dosis de refuerzo a esas poblaciones", declaró el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, durante una rueda de prensa.

Alrededor de dos tercios del total de la población estadounidense está vacunada contra el Covid-19 con una serie inicial, según datos de los CDC. Pero menos de la mitad de los que han recibido la serie inicial, y menos de un tercio de la población total, han recibido también una dosis de refuerzo.

Según Marks, todavía no hay ningún plan para retirar progresivamente las vacunas anteriores utilizadas en la serie primaria, pero éste es un "año de transición", en el que la gente debe asegurarse de tener una "buena base sobre la que construir... que nos ayude a protegernos contra lo desconocido".

"Si aún no ha recibido una dosis de refuerzo, o han pasado varios meses desde su última dosis de refuerzo, ahora es el momento de considerar la posibilidad de recibirla", dijo Marks.

Los funcionarios defienden la rápida autorización

El miércoles, funcionarios de la FDA defendieron su rápida autorización de uso de urgencia de la vacuna de refuerzo Covid actualizada. Pfizer y Moderna solicitaron la autorización la semana pasada.

"El público puede estar seguro de que la FDA ha puesto mucho cuidado en garantizar que estos refuerzos actualizados cumplen nuestras rigurosas normas de seguridad, eficacia y calidad de fabricación para la autorización de uso de emergencia", declaró Marks.

La agencia ha autorizado estos refuerzos tras realizar estudios en ratones, pero antes de conocer los resultados de los ensayos clínicos en humanos.

Esto es similar a la forma en que se prueban cada año las vacunas anuales contra la gripe, pero es una primicia para las vacunas Covid-19. El planteamiento ha generado cierta controversia entre los expertos en vacunas. Al hacer la autorización, la agencia no convocó una nueva reunión de sus asesores independientes sobre vacunas, que suelen opinar sobre los cambios en las vacunas; el grupo asesor había ofrecido su opinión sobre la actualización de la vacuna original en reuniones celebradas durante el verano.

"Llevamos desde principios de año planificando y recopilando información sobre nuestro enfoque de la actualización de las vacunas de refuerzo", declaró el Dr. Robert Califf, Comisario de la FDA, durante la rueda de prensa. "La FDA tiene una amplia experiencia en la evaluación de los cambios de cepa para las vacunas contra la gripe y confía en los datos que respaldan estas últimas autorizaciones de refuerzo".

Además de los datos sobre animales, la FDA dijo que basaba su decisión en más de un año de experiencia con cientos de millones de dosis de vacunas de ARNm administradas en todo el mundo. También se basan en ensayos clínicos en humanos de diferentes vacunas bivalentes dirigidas contra la cepa Omicron original. Esa vacuna ha sido autorizada en el Reino Unido, pero no estará disponible en Estados Unidos. Más de 1.400 participantes se inscribieron en los ensayos clínicos de las vacunas bivalentes de Pfizer y Moderna contra la BA.1.

Los estudios en humanos de las vacunas bivalentes de refuerzo, que combinan la vacuna original de las empresas con otra dirigida a los sublinajes BA.4 y BA.5 Omicron, ya han comenzado, según informó Marks el miércoles. Los datos de estos estudios se esperan para dentro de uno o dos meses.

Hito de la vacuna

"Estados Unidos es el primer país del mundo que ha autorizado una vacuna bivalente dirigida contra los virus existentes", declaró el miércoles en una entrevista telefónica con CNN el Dr. Ashish Jha, que dirige la respuesta Covid-19 de la Casa Blanca.

"Intentamos hacer esto todos los años para la gripe. Casi nunca damos en el blanco. Esto ha costado mucho trabajo a la FDA. Se ha tratado de apoyarse en la ciencia, apoyarse en algunos modelos muy buenos. Y luego exigir realmente a las empresas que produzcan vacunas que vayan a estar a la altura".

La subvariante Omicron BA.5 ha dominado la transmisión en Estados Unidos durante más de dos meses. La semana pasada, causó el 89% -casi 9 de cada 10- de las nuevas infecciones por Covid en este país, según las últimas estimaciones de los CDC.

Un vástago reciente de la variante BA.4, BA.4.6, ha aumentado lentamente su prevalencia hasta ocupar el segundo lugar. En todo el país, causó alrededor del 8% de las nuevas infecciones la semana pasada, pero ha despegado más en el Medio Oeste - Kansas, Iowa, Missouri y Nebraska - causando un estimado 17% de las nuevas infecciones allí.

Deidre McPhillips, de CNN, ha contribuido a este informe.

