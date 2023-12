La FDA aprueba la primera prueba para detectar el riesgo de trastorno por consumo de opiáceos

La prueba AvertD de AutoGenomics está destinada a adultos que se plantean tomar analgésicos opiáceos orales a corto plazo, por ejemplo después de una intervención quirúrgica programada. Sólo puede recetarse a personas que no hayan consumido opiáceos anteriormente, y los pacientes deben dar su consentimiento para someterse a la prueba. No está pensada para quienes reciben tratamiento para el dolor crónico.

"La crisis de los opiáceos, uno de los problemas de salud pública más profundos a los que se enfrenta Estados Unidos, exige medidas innovadoras para prevenir, diagnosticar y tratar el trastorno por consumo de opiáceos, incluida la evaluación del riesgo de desarrollarlo", declaró en un comunicado el Dr. Jeff Shuren, director del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA. "Esta aprobación representa otro paso adelante en los esfuerzos de la FDA por prevenir nuevos casos de OUD, apoyar el tratamiento de quienes padecen el trastorno y disminuir el uso indebido de analgésicos opiáceos".

Sin embargo, algunos expertos se muestran escépticos sobre su uso en la práctica clínica, y advierten de que algunas de sus limitaciones podrían tener peligrosas consecuencias imprevistas.

La prueba AvertD utiliza una muestra de un frotis de mejilla para analizar 15 marcadores genéticos que intervienen en las vías de recompensa del cerebro y están asociados a la adicción.

Pero la genética es un "negocio complejo", afirma el Dr. Andrew Saxon, catedrático de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. "No se trata de una simple herencia mendeliana en la que un gen tiene una mutación y eso te da el trastorno por consumo de opiáceos. Es una multitud de genes diferentes, todos contribuyendo a este efecto".

Y hay pruebas de que estos factores pueden aparecer en distintos grados según los grupos demográficos, lo que puede dificultar su identificación en las muestras de población, señaló la Dra. Katherine Keyes, profesora de la Facultad de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, cuya investigación se centra en la epidemiología psiquiátrica y del consumo de sustancias.

"Por tanto, la probabilidad de que una prueba genética desarrollada comercialmente para detectar la OUD tenga la validez necesaria para impulsar la práctica clínica, basándose en la literatura científica general, parece exagerada", afirma. "Si se preguntara a la gente: '¿Tiene antecedentes familiares de adicción? Yo plantearía la hipótesis de que eso sería un mejor categorizador de riesgo que esta prueba genética".

Incluso preguntar a un paciente sobre su historial de consumo de sustancias, en particular de tabaco, podría ser igual de revelador, dijo Saxon.

Si se confía demasiado en la prueba genética, un resultado falso negativo podría dar a los pacientes y a sus proveedores una sensación de seguridad exagerada sobre su riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de opiáceos, y un falso positivo podría limitar el acceso del paciente a medicamentos útiles.

Este análisis de riesgos y beneficios fue el tema central de un debate sobre la prueba en una reunión del comité consultivo de la FDA en octubre de 2022, y el panel independiente recomendó finalmente no realizarla en una votación de 11 a 2.

Posteriormente, la FDA colaboró con AutoGenomics en la modificación de la prueba. Los términos de la nueva aprobación requieren que la compañía proporcione capacitación a los proveedores de atención médica en el uso apropiado de la prueba y que realice un estudio a gran escala que evalúe el rendimiento posterior a la comercialización con informes de progreso regulares.

La información de la prueba "puede ayudar a los pacientes que están preocupados por ser tratados con un opioide para el dolor agudo a tomar decisiones mejor informadas", dijo Shuren. "Esta información debe usarse como parte de una evaluación clínica completa y una evaluación de riesgos; no debe usarse sola para tomar decisiones de tratamiento".

Alrededor de 6 millones de personas mayores de 12 años en EE. UU. tenían un trastorno por consumo de opioides en 2022, según datos de encuestas recientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Y las muertes por sobredosis de drogas han aumentado en los últimos años, con los opioides involucrados en aproximadamente tres cuartas partes de las veces. El año pasado murieron más de 83.000 personas por sobredosis de opiáceos, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

"Sigo pensando que los opiáceos recetados siguen siendo un factor de riesgo importante para el desarrollo del trastorno por consumo de opiáceos", afirma Keyes. "Simplemente animaría a los médicos a que consulten la bibliografía y se aseguren de que se sienten cómodos con el nivel de seguridad del producto".

Fuente: edition.cnn.com