La FDA advierte de "miles de unidades" falsificadas de Ozempic en la cadena de suministro

La FDA advierte a farmacias, sistemas sanitarios, mayoristas y pacientes que comprueben dos veces sus productos de semaglutida para asegurarse de que son los auténticos. Los productos inyectables Ozempic de un miligramo con el número de lote NAR0074 y el número de serie 430834149057 en la caja no deben utilizarse.

La agencia y la farmacéutica Novo Nordisk están analizando las falsificaciones para determinar si son peligrosas e identificar de qué sustancia se trata. La etiqueta de la pluma, la caja, la información para pacientes y profesionales sanitarios y las agujas que acompañan a las inyectoras también son falsas, según la FDA. La esterilidad de las agujas no puede confirmarse, por lo que su uso podría provocar infecciones.

La FDA ha recordado a los pacientes que sólo deben adquirir la medicación en farmacias autorizadas por el Estado con una receta válida.

El Ozempic ha escaseado desde el auge de su popularidad entre los famosos que lo utilizaban para perder peso. Desde que creció la popularidad de Ozempic y de su medicamento hermano para adelgazar, Wegovy, ha habido informes de personas que venden versiones de imitación en salones de belleza y a través de las redes sociales.

Por otra parte, la FDA también ha enviado cartas a vendedores en línea advirtiéndoles de que dejen de vender imitaciones. Novo Nordisk ha interpuesto una demanda para evitar que los spas médicos, las clínicas médicas y las clínicas de pérdida de peso vendan versiones falsas.

La FDA ha declarado que está trabajando con otras agencias federales y con Novo Nordisk para retirar otros productos inyectables de semaglutida falsificados.

Los consumidores pueden llamar a Novo Nordisk al 1-800-727-6500 si tienen preguntas o encuentran productos falsificados. También pueden denunciar los productos falsificados a su coordinador local de quejas de los consumidores de la FDA o en el sitio web de la FDA.

