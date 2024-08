- La fascinación de Heino Ferch por la figura en cuestión.

Los fans tuvieron que esperar tres años para una nueva película en la querida serie "Allmen". La quinta entrega, titulada "Allmen y el secreto de los koi", debutó en marzo de 2021 y batió récords de audiencia con 4.86 millones de espectadores. El 24 de agosto (8:15 PM), ARD emitirá otra emocionante aventura del elegante playboy Johann Friedrich von Allmen en "Allmen y el secreto de los koi".

En la última entrega de la serie, basada en las novelas del exitoso autor Martin Suter (76), toda la trama se desarrolla en Tenerife en lugar de Zurich. Para Heino Ferch (61), quien encarna el papel principal del detective dandi, esto fue un "placer extraordinario". Habla sobre los cambios adicionales que los fans pueden esperar en una entrevista con la agencia de noticias Spot on News.

Con "Allmen y el secreto de los koi", la quinta película de la serie se está emitiendo actualmente. ¿Cuánto disfrutas interpretando el papel del detective dandi?

Heino Ferch: Siempre es un placer desde el principio trabajar con Allmen. Espero con ansias los primeros guiones y los brillantes diálogos de Martin Rauhaus. Y en este caso, el vestuario también es increíble, ya que tenemos una película de verano en lugar de la trama habitual de Zurich. thus, it was a special pleasure and great anticipation for the five weeks on Tenerife.

Además de filmar en Tenerife, ¿también encontraste tiempo para explorar la isla?

Ferch: Con filmaciones diarias, no hay tiempo para explorar la isla personalmente. Sin embargo, la película captura bellamente la atmósfera increíble y los lugares impresionantes donde filmamos. En las villas en las rocas y otros lugares exquisitos, como en la cima del Teide, la mezcla de la trama, la sensación de libertad y nuestras escenas fue verdaderamente disfrutable. De lo contrario, fue una agenda muy ocupada.

Además del escenario, ¿qué otros cambios pueden esperar los fans en la nueva película?

Ferch: Esta vez, Martin Suter imaginó un viaje de vacaciones para Jojo para invitar a Allmen, con la esperanza de darles a ambos un respiro en su relación tumultuosa. Sin embargo, debido a una serie de eventos, Allmen es chantajeado poco después de llegar a la isla y debe enfrentar un caso. Como resultado, la trama se desarrolla de manera inesperada. El personaje de Jojo y su importancia en la investigación también son más prominentes.

Parece que las cosas se están poniendo serias entre Allmen y su socio Jojo Hirt?

Ferch: Sí. Cuando Jojo recoge a Allmen a su llegada, sugiere que se tomen una semana libre, un descanso. Allmen debe aceptar esto ultimately as well.

¿Qué aspectos de tu papel envidias?

Ferch: Admiro la actitud de "Cualquier cosa va" de Allmen, su sentido impecable de la moda independientemente de las circunstancias económicas, su precisión con la comida y el vino. None of us would contact our London tailor if we were financially strapped and order an expensive suit. But Allmen does just that because he trusts that everything will work out in the end. I greatly respect this quality in the character.

A lo largo de los años, has interpretado una variedad de personajes, incluyendo al psicólogo criminal Richard Brock, el commissioner Simon Kessler, el investigador especial Ingo Thiel y el bon vivant Johann Friedrich von Allmen. ¿Disfrutas reprisando el mismo personaje múltiples veces?

Ferch: Sí, me gusta mucho. Jugar al mismo personaje desde diferentes perspectivas proporciona una oportunidad única para profundizar en sus complejidades. Y con Allmen, a quien disfruto jugando, el personaje crece y evoluciona también. Surgen nuevos temas y los autores permiten que los personajes se desarrollen, lo que hace que sea agradable continuar interactuando con ellos.

