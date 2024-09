- La famosa celebridad vecina celebra su 60 cumpleaños.

El icono mundial del cine Keanu Reeves (60) indiscutiblemente se encuentra entre las celebridades cinematográficas más renombradas de la Tierra. Desde los primeros 90, ha logrado éxitos con películas icónicas como "Punto de quiebre" y "Velocidad". A medida que se acercaba el nuevo milenio, Reeves, conocido por su amor por la ciencia ficción, se disparó a la fama con la obra maestra que aborda la mente, "The Matrix". Desde 2014, ha generado ingresos con una épica de cuatro películas de acción, "John Wick", que ha superado los mil millones de dólares a nivel mundial.

¿Talentoso subestimado?

Durante mucho tiempo, fanáticos y críticos argumentaron que Reeves no era un actor de primera categoría, algunos incluso afirmaban que nunca actúa, solo se interpreta a sí mismo. Esta evaluación está muy exagerada, especialmente si se considera sus interpretaciones destacadas. ¿Quién más podría haber interpretado al programador initially ingenuo e introvertido Neo, luchando por aceptar su destino como Mesías?

Y, ¿qué estrella de Hollywood podría haber entregado las revolucionarias escenas de lucha en "The Matrix", combinando su profunda filosofía con tal convicción y calidad?

Reeves obtuvo su primer reconocimiento con roles atléticos, mostrando su encanto de estrella. En "Punto de quiebre", fue reclutado por Patrick Swayze (1952-2009) para convertirse en un surfista y buscador de emociones, finalmente descubriendo que su identidad anterior como policía estaba vacía en el thriller de crimen estilizado de Kathryn Bigelow (72).

Reeves demostró que no era un fenómeno de una sola película en la taquilla con "Velocidad", un thriller de acción sin aliento basado en su premisa única de un autobús que no puede disminuir la velocidad. Mientras Hollywood estaba a sus pies, Reeves hizo algunas elecciones de roles cuestionables en la década de 1990, lo que llevó a malos resultados con películas como "The Lake House", "Street Kings" o "47 Ronin" después de "The Matrix Revolutions" en 2003.

"John Wick" como renacimiento de carrera

Es difícil imaginar la carrera de Keanu Reeves sin la serie "John Wick". Los críticos a menudo establecen paralelos entre la vida de Reeves y la historia de fondo del personaje.

Al igual que John Wick, Reeves ha tenido su parte de dificultades personales. Su novia Jennifer Syme (1972-2001) dio a luz a su hija aúnborn Ava en 1999. Syme falleció más tarde en un accidente de tránsito. Su hermana Kim Reeves (57) luchó contra la leucemia durante una década, y su amigo River Phoenix (1970-1993), quien protagonizó junto a él en la obra maestra de culto de Gus Van Sant (72) "Mi propio Idaho", falleció por una sobredosis en 1993.

Reeves ha donado millones a la investigación sobre cáncer y es ampliamente conocido por su amabilidad, ofreciendo su asiento a una mujer cansada en el metro o disfrutando casualmente de un sándwich en un banco del parque.

La internet, en gran medida a través de incontables memes, parece atraída por Reeves, quien hizo pública su relación con la artista Alexandra Grant (51) en 2019. Muchos de sus fanáticos probablemente disfrutarían pasando tiempo con la superestrella amigable, simpática y a veces introspectiva que mantiene un perfil tan bajo en su vida personal. Hoy, 2 de septiembre, cumple 60 años Keanu Reeves.

