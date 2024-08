- La famosa atracción de Baden-Württemberg permanece cerrada por un período prolongado

El Blautopf cerca de Ulm estará inaccesible durante aproximadamente cuatro años debido a los esfuerzos de renovación y modernización. La zona que rodea la fuente karstica animada en Blaubeuren está siendo renovada. El proyecto se estima que se completará en diciembre de 2028.

Alrededor de 500,000 personas visitan el Blautopf anualmente, según informes de la ciudad de Blaubeuren. Esta fuente se encuentra en las afueras de la ciudad antigua. El sitio se ha deteriorado y necesita una renovación exhaustiva para mejorar su atractivo y accesibilidad. El consejo municipal aprobó el plan de renovación en 2016 para este destino turístico famoso. La construcción comenzará a finales de agosto.

Entre las acciones planeadas se encuentran la construcción de un nuevo puente para coches, la reconstrucción del camino circular y la instalación de toilets. También se renovará la presa histórica del suministro de agua del Alb, y el puente peatonal será rehecho. Se recogieron sugerencias de los ciudadanos, y las oficinas de Ulmer obtuvieron el contrato de diseño.

La renovación no se trata de un cambio completo, sino de una mejora gradual, según el alcalde de Blaubeuren, Jörg Seibold (independiente). Se tuvieron en cuenta las preocupaciones de los residentes y las necesidades de conservación de la naturaleza durante el proceso de planificación.

La ciudad anunció que los costos estimados para la renovación del área del Blautopf se encuentran en el rango de los millones de euros de dos dígitos medios. La ciudad asumirá al menos el 40% de los gastos ella misma. La financiación para la renovación también está asegurada a través de subvenciones de ambos gobiernos federal y estatal, con una subvención de 2,4 millones de euros ya aprobada. Además, se asignaron otros 2,2 millones de euros a través de un programa de infraestructura turística estatal. También es posible obtener financiación adicional.

El proyecto de renovación se divide en doce fases de construcción. "Debemos tener en cuenta los períodos de desove y cría, garantizar el paso de vehículos de emergencia y asegurar el acceso sin obstáculos para los residentes durante todo el proyecto", explicó la líder del proyecto Manuela Irlwek. La ciudad espera que otras atracciones atraigan a los turistas durante este tiempo, y es posible que incluso construyan una plataforma de observación donde los visitantes puedan ver el Blautopf desde septiembre, a pesar de la construcción en curso.

La ciudad afirma que el color azul distintivo del Blautopf proviene de la luz entrante. "Todos los colores excepto el azul son absorbidos cuando entran en el agua profunda, mientras que solo el azul es reflejado y aparece visible para nosotros". La luz también es refractada millones de veces por las pequeñas partículas de calcita en el agua, lo que le da un aspecto azul brillante.

El agua proviene del agua de lluvia en la Alb suaba y se recopila en un sistema de cuevas enorme. Dependiendo de las condiciones climáticas, la fuente puede liberar hasta 2.300 litros por segundo. La temperatura del agua remains around nine degrees Celsius year-round. Sin embargo, no se permite nadar en la fuente de 22 metros de profundidad para preservar su estado natural.

