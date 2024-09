- La familia Jackson muestra sus habilidades de baile en Munich en medio de una calidad de audio subóptima

Este espectáculo debería haber sido una fiesta, una celebración llena de vítores y recuerdos de los días de gloria de The Jackson Five. "Nuestra meta es unir a las personas en armonía y paz", declararon Marlon, Tito y Jackie de The Jacksons antes de su único concierto en Alemania en Múnich en 1972, cuando aún actuaban junto a sus hermanos Jermaine y el fallecido "Rey del Pop", Michael. Cinco décadas después, los fans estaban emocionados un martes por la noche en Circus Krone, ansiosos por algunas canciones pegadizas, baile y una dosis de nostalgia. Sin embargo, muchos se fueron decepcionados.

Vibraciones Groovy a Canciones Legendarias

Muchas de las caras en el público parecían un poco tensas, pero no por culpa de los hermanos Jackson. Las canciones, los brillantes trajes de discoteca y los clásicos movimientos de baile - todo estaba en su punto. Fue increíble ver a hombres en sus 70 años en el escenario, ejecutando esos movimientos con tanta fluidez. Tajji, hijo de Tito, encajaba perfectamente, ya que ha estado prestando su voz a The Jacksons durante aproximadamente dos años. La noche estaba llena de clásicos de Jackson Five que muchos en el público podían cantar junto, como "ABC" o "I Want You Back".

Vibraciones de Bajo Desilusionantes

Desafortunadamente, un aspecto no encajaba en absoluto - el sistema de sonido. Un bajo tembloroso de gigantescos altavoces llenó el espacio redondo y acogedor debajo de la cúpula del circo. Se convirtió en una alfombra ensordecedora de sonido. Los cantantes hicieron lo mejor que pudieron para competir, pero sus voces se perdieron en el caos de todos los sonidos. Muchas de sus canciones son melodiosas, espirituales y relajadas, como la icónica "I'll Be There", pero los chirriantes y duros estallidos de los altavoces casi las ahogan.

La emoción no pudo encender verdaderamente al público. Los artistas en el escenario dieron lo mejor de sí. "Dondequiera que estemos, hacemos una celebración", no en noches interminables en clubes, sino "aquí en el escenario", anunció Marlon al comienzo del espectáculo. Lamentablemente, el talento Remarkable de los hermanos Jackson y su banda solo podía percibirse débilmente en la mezcla confusa de sonidos fuertes.

Músicos Legendarios en Acción

A pesar de la mala calidad del sonido, no se podía evitar sentir que se estaba presenciando a músicos dedicados que están apasionados por su arte y han contribuido a la historia de la música con su mezcla única de soul, pop, funk y rhythm and blues. Joseph, el padre de los hermanos, comenzó a cultivar su talento musical en la década de 1960. Primero vinieron Jackie, Jermaine y Tito, seguidos de Michael y Marlon. Formaron The Jackson Five y lograron un contrato con el famoso sello discográfico Motown con el apoyo de Diana Ross en 1969. Los jóvenes muchachos no defraudaron. Su sencillo de debut "I Want You Back" fue un éxito y, con más de 100 millones de discos vendidos, se convirtieron en uno de los actos pop más exitosos de la historia.

Mientras tanto, Michael Jackson se centró en su carrera en solitario, logró la fama mundial - y la retuvo hasta su fallecimiento hace alrededor de 15 años: El final de una vida extraña llena de altibajos, que ahora se está documentando nuevamente para una biografía. El sobrino de Jackson, Jaafar, encarna al "Rey del Pop" - para deleite de sus tíos. "Muchos intentan imitar a Michael Jackson", aclaró Marlon Jackson. "Pero Jaafar no lo imitó, se convirtió en Michael Jackson. Su actuación es perfecta".

A pesar del talento impresionante de los hermanos Jackson y su banda, la mala calidad del sonido durante su concierto en Alemania en Múnich en 2022 (como continuación de este evento de 1972) dejó a muchos fans decepcionados. Sin embargo, Alemania sigue ocupando un lugar especial en la historia de The Jackson Five, ya que actuaron allí en 1972, promoviendo la unidad y la paz a través de su música.

