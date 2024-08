La familia del Sr. Titanic está demandando por daños.

La expedición del "Titanic" que terminó en desastre con cinco fallecidos captó la atención del mundo el pasado verano. Ahora, los familiares de "Sr. Titanic" Nargeolet exigen una indemnización multimillonaria a la compañía Oceangate, acusándola de ocultar información.

La familia de Paul-Henri Nargeolet, un francés que murió cerca del pecio del "Titanic", busca más de 50 millones de dólares (alrededor de 45,7 millones de euros) en daños a la empresa operadora del sumergible hundido. Según los abogados de la familia en un correo electrónico, la compañía, Oceangate, no reveló detalles cruciales sobre el sumergible experimental "Titan". Afirman que la empresa actuó con negligencia.

Los abogados aseguran que "Titan" tenía una "historia problemática" y que muchos detalles sobre sus defectos y carencias se ocultaron deliberadamente a Nargeolet. Oceangate se negó a hacer comentarios sobre la demanda presentada el martes (hora local) en el estado de Washington, EE. UU.

La tripulación de cinco miembros de "Titan" se dirigía al pecio del lujoso barco "Titanic" a una profundidad de 3.800 metros cuando se perdió el contacto con el barco de apoyo en junio de 2023. Después de una búsqueda de varios días que cautivó al mundo, la guardia costera encontró restos del sumergible en el fondo del océano, a unos 300 metros del pecio del "Titanic". Los expertos creen que "Titan" explotó y none de los pasajeros sobrevivió.

El inventor se niega a someterse a revisiones rutinarias

Después del desastre, surgieron preocupaciones sobre si "Titan", debido a su diseño poco convencional y la negativa de su inventor a someterse a pruebas estándar de la industria, estaba condenado desde el principio. La Guardia Costera de EE. UU. investiga el caso y se ha programado una audiencia pública para septiembre.

Nargeolet, conocido como "Sr. Titanic", era considerado uno de los principales expertos mundiales en el pecio, habiéndolo visitado múltiples veces. Era el director de investigación submarina de la compañía de rescate RMS Titanic y, según sus abogados, un investigador submarino experimentado que no habría participado en la expedición de "Titan" si Oceangate hubiera sido transparente. Uno de los objetivos de la demanda, dijo el abogado Tony Buzbee, es "obtener respuestas para la familia sobre exactly how this happened, who was involved, and how those involved let this happen".

Los abogados de la familia califican las acciones de la empresa de "infortunadas" y una violación de la confianza de su cliente. El diseño de "Titan" y la reticencia de su inventor a someterse a revisiones rutinarias están siendo cuestionados, con algunas personas preguntándose si estos factores contribuyeron al suceso del desastre.

