La familia de Isaac Hayes está demandando a Trump.

Donald Trump ha estado utilizando la canción "Hold On (I'm Coming)" de Isaac Hayes para promocionarse en eventos de campaña. La familia del cantante fallecido está lejos de estar contenta y ahora está demandando a Trump por 134 casos de infracción de derechos de autor.

El equipo de campaña de Trump ha utilizado aparentemente la canción del músico de soul Isaac Hayes varias veces para promover al ex presidente de EE. UU. La familia del cantante fallecido quiere demandar a Trump y a su equipo por un total de 134 casos de infracción de derechos de autor, como se anunció en las redes sociales. Según la información, la canción "Hold On (I'm Coming)", coescrita por Hayes, se ha utilizado ilegalmente en eventos de campaña entre 2022 y 2024.

En una carta publicada el 11 de agosto, se indica que los derechos de la canción pertenecen a la familia y a Isaac Hayes Enterprises. Se les informó de que Trump o los responsables del equipo de campaña habían permitido que la canción se reprodujera públicamente sin la autorización adecuada de los titulares de los derechos, a pesar de las reiteradas solicitudes de no hacerlo.

$3 millones exigidos

Ahora exigen que Trump y su equipo dejen de utilizar la canción antes del 16 de agosto, eliminen todos los videos que contengan la canción de internet, hagan una declaración pública de que los derechos para su uso no se obtuvieron y paguen al menos $3 millones. Esta cantidad es una tarifa reducida y, en un juicio, la cantidad aumentaría a diez veces esa. Se menciona que $150,000 podrían ser debidos por cada caso de uso. Si Trump no cumple, tomarán todas las acciones legales necesarias.

Casos similares con artistas molestos -incluidos Neil Young y los Rolling Stones- han ocurrido en el pasado. Recientemente, el equipo de redes sociales de Celine Dion también informó del uso no autorizado de su éxito "My Heart Will Go On" en Instagram, stating que "en ningún momento estuvo autorizado" y que la cantante no respalda ese tipo de uso.

