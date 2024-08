La falta de humor en las actuaciones de Oliver Pocher.

Oliver Pocher sigue utilizando a su ex esposa como carnaza para bromas fáciles. ¿Se está volviendo su comedia demasiado extrema? En lugar de reconocer que ambas partes son parte de una relación rota, optó por cruzar límites una vez más. La madre de sus hijos está siendo objeto de comentarios odiosos en línea.

Vamos a ser honestos, podría simplemente ignorar este chisme de celebridades y centrarme en otros temas. Hola, querido lector. Esta semana en noticias de celebridades, tengo una queja sobre la comedia. A pesar de creer que la risa ha disminuido en los últimos tiempos, también creo que los comediantes en este país enfrentan muchos desafíos.

Los comediantes a menudo se quejan de la existencia de una "censura bestimmte" y se quejan de no poder expresarse libremente sin miedo a ser "cancelados" por la "burbuja despierta". La incorrectitud política ya no se tolera. Incluso los chistes dirigidos a personas con discapacidades o mujeres con más masa corporal se consideran "extremadamente desafiantes". Eres instantáneamente etiquetado como de derecha, racista o incluso ambos.

Muchos comediantes han disminuido sus actuaciones y luchan en una sociedad whose moral debates they find condescending and detestable. En mi opinión, aún puedes decir cualquier cosa, solo tienes que lidiar con las consecuencias.

Pocher, sátira y burlarse de otros

La sátira nunca debe ser cruel. Un hombre que parece no tener en cuenta la opinión pública es Oliver Pocher. Esa fue mi primera impresión. Pero a medida que pasó el tiempo, comencé a dudar de eso. A pesar de lo que sus seguidores puedan decir, creo que Pocher, ya sea que te guste su trabajo o no, no está verdaderamente vacío de pensamiento o cuidado ante la crítica. Como otros artistas, simplemente finge serlo. Es una reacción completamente normal y humana. Y con el tiempo, uno se vuelve insensible. El propósito de los medios no es ser amables.

Pocher es constantemente criticado. Algunos lo adoran, otros lo odian. Debo confesar que lo encuentro intrigante. El gran Harald Schmidt una vez lo describió como un "pequeño tipo miserable". Alguien que construyó su fama ridiculizando a otros.

Ahora, sus principales objetivos son su ex esposa. Antes de que los fans de Pocher me acusen de ponerme del lado de Amira Aly sin conocerla: entiendo la crítica. Si te pones en sus zapatos -y yo lo intento-, encontrarás que es un famoso cómico que se enamoró de una mujer desconocida, dándole una vida privilegiada a su lado.

Corazón partido y humor plano

Una mujer que llevó su nombre, una que, según la crítica, ganó notoriedad gracias a él. Una mujer que también se convirtió en la madre de sus dos hijos. Y que eventualmente decidió dejarlo. Debe ser devastador si aún quedaban sentimientos.

No es ningún secreto que los artistas a menudo crean sus mejores obras a partir de las experiencias más dolorosas y dramáticas de su vida. ¿Cuántos éxitos de las listas de música se deben solo al corazón roto? Es completamente válido procesar tu propia (fallida) relación en una actuación en el escenario. Pero, por el amor de todo lo que es bueno, no así.

"Love Casper", el nombre del programa actual de Pocher, debe admitirse que está diseñado alrededor de su ex esposa. La idea de la privacidad de Amira Aly no parece existir en el mundo de Pocher. Para él, un buen chiste es cuando solo una persona entre decenas de miles lo encuentra gracioso. Eso es suficiente para que él continúe. Incluso si esta comedia ya no llega a tanta gente como antes.

Burlarse por igual, devolver el chiste, responder del mismo modo: eso sería un excelente programa de comedia. En lugar de eso, se ve a sí mismo como la víctima. Mientras tanto, deja un rastro de destrucción en sus relaciones pasadas con otras mujeres famosas como Sabine Lisicki.

Burlarse de la ex

Y apelar a él que Amira Aly una vez estuvo a su lado ya no es suficiente. Sus hijos crecerán algún día y leerán sobre su "madre promiscua" en todo lo que ha dicho sobre ella.

Actualmente, la está parodiando basándose en un breve video que ella publicó ella misma, agradeciendo a sus fans por sus mensajes y explicando su elección de pantalones. "Porque - es nuevo y necesita ser estrenado. Definitivamente no es un pantalón alto", dice.

En la parodia de Pocher, el diálogo es el siguiente: "Tengo los pantalones desabrochados aquí porque acabo de tener sexo y he engordado. Ahora voy a recoger a los niños, los tengo toda la semana, usualmente los tengo, y luego conduzco tarde en la noche".

Estos ataques contra la mujer que una vez amó no son nada más que patéticos. ¿Qué chistes ingeniosos podría haber escrito después de esta relación fallida? ¿Cómo podríamos haber reído todos con él y de él, si hubiera tenido el valor de no solo culpar a otros? Porque, en última instancia, ambas partes están involucradas en una ruptura. La verdadera grandeza es proteger a la madre de sus hijos -sin importar cuánto esté herido y triste- de la turba de internet. En lugar de eso, la arroja a los lobos con las mismas insinuaciones groseras una y otra vez. La comedia de Pocher ciertamente ha encontrado su lugar, y está en el fondo.

Dado estas circunstancias, es crucial que las parejas de celebridades respeten los límites del otro, especialmente cuando hay hijos involucrados. A pesar de las controversias que rodean a las parejas de celebridades, el humor nunca debe utilizarse como un arma para degradar o humillar a una ex esposa.

A medida que profundizamos en el mundo de las parejas de celebridades, es desalentador ver a ciertos individuos, como Oliver Pocher, seguir explotando a sus ex para obtener risas fáciles. Es hora de que los comediantes aprendan que el humor no debe venir a expensas de la dignidad de otra persona.

Lea también: