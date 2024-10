La fábrica de Tennessee afirma que sus empleados tuvieron tiempo suficiente para evacuar durante la inundación de Helene, pero los familiares de las personas que fueron tragicamente arrastradas expresan opiniones diferentes.

"Ibarra Mendoza compartió con la afiliada de CNN, Univision, que Bertha Mendoza, antes de ser arrastrada por las aguas del huracán Helene, dijo que amaba a sus hijos y que no sería alcanzable debido a un teléfono mojado. Después de eso, no volvió a saber de ella.

La abuela de 56 años fue una de las 11 trabajadoras de una planta de plástico en Tennessee que perdieron la vida en el desastre. Solo cinco pudieron ser salvadas. La Agencia de Prensa Asociada informó que cuatro empleados de Impact Plastics en Erwin aún están desaparecidos, y dos han sido confirmados muertos, incluyendo a Mendoza.

Las familias de las víctimas y los empleados de Impact Plastics exigen explicaciones sobre por qué, según ellos, se obligó a los empleados a trabajar durante condiciones climáticas adversas, y algunos fueron informados de que no podían salir mientras se emitían advertencias de fuertes lluvias en el área propensa a inundaciones. Impact Plastics niega firmemente estas acusaciones, afirmando que ningún empleado fue impedido de salir.

Dos investigaciones están en curso sobre la tragedia mientras diversas partes comparten versiones diferentes de lo que sucedió justo antes de que las aguas de la inundación superaran el área.

Las familias de los desaparecidos esperan ansiosamente cualquier información sobre el paradero de sus seres queridos, mientras que muchas comunidades aún luchan con la escasez de alimentos, agua, electricidad y comunicaciones. Los vientos poderosos y las inundaciones de Helene causaron más de 500 millas de destrucción desde Florida hasta los Apalaches del Sur.

Dos trabajadores de Impact Plastics declararon que se les ordenó continuar trabajando, a solo unos metros de un hospital donde más de 50 personas necesitaron ser rescatadas del techo debido a las aguas de la inundación. Mientras la empresa niega estas afirmaciones, afirma que todos los empleados fueron informados de que debían abandonar la instalaciones al menos 45 minutos antes de que la inundación inundara el parque industrial, según un comunicado emitido el jueves por la noche.

La Oficina de Investigación de Tennessee y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Tennessee están investigando los fallecimientos en el lugar de trabajo.

Al menos 200 personas han perdido la vida debido a los efectos del huracán Helene en seis estados, un número que los oficiales temen que aumente a medida que avanzan las operaciones de rescate y la ayuda para las regiones afectadas una semana después del aterrizaje.

Desacuerdo generalizado sobre las advertencias emitidas

Un análisis preliminar del incidente de inundación del 27 de septiembre indicó que todo el personal había salido de la planta menos de una hora después de que la instalación perdiera energía y se emitieran alertas por teléfono celular, según Impact Plastics. Los supervisores no prohibieron a los empleados salir y no amenazaron a nadie con despido, según la empresa.

Las afirmaciones de Impact Plastics de que su gestión no impidió que nadie saliera no coinciden con lo que el abogado de la familia de Mendoza, Greg Coleman, ha sido informado por otros, según dijo a "The Source with Kaitlin Collins" de CNN el jueves.

"El problema con esa narrativa es que no es lo que la mayoría de la gente dice o está de acuerdo. De hecho, es lo contrario", dijo Coleman. "Ya hemos hablado con varios que, para decirlo suavemente, están en desacuerdo con lo que dice la empresa".

La gerencia senior fue la última en partir, aproximadamente 45 minutos después de que la planta cerrara y otros empleados hubieran sido despedidos, según la empresa.

‘Los hechos demuestran que se dio a los empleados la oportunidad de salir de la planta al menos 45 minutos antes de que la fuerza colosal de la inundación golpeara el parque industrial’, dijo Gerald O’Connor, fundador, presidente y CEO de Impact Plastics, en un comunicado en video adjunto al comunicado de la empresa del jueves. ‘Hasta donde sabemos, nadie murió mientras estaba en la propiedad de la empresa’.

Un trabajador que logró escapar dijo que solicitó permiso para salir cuando observó un estacionamiento inundado, pero se le negó. Otro empleado, Jacob Ingram, le dijo a la afiliada de CNN, WVLT, que le dijeron ‘todavía no’ cuando preguntó si podía salir.

Los automóviles y las camionetas estaban sumergidos en agua marrón, sucia y de rápida corriente mientras los vientos aullaban de fondo, como se vio en un video grabado por Ingram, quien le dijo a WVLT que podrían haberse salvado vidas si la gente hubiera salido antes. En un video, más de la mitad de un edificio comercial fue tragado por las aguas de la inundación.

Impact Plastics argumentó que su estacionamiento está en un área baja propensa a la acumulación de agua, pero su análisis reveló que el agua en el estacionamiento tenía aproximadamente 15 cm de profundidad alrededor del momento en que los empleados fueron despedidos. ‘La parte delantera de la planta parecía ser transit

O'Connor exigió una investigación al día siguiente de la inundación en su declaración, mencionando que la empresa emitió el comunicado debido a "amenazas de muerte", pero no se proporcionaron más detalles sobre las amenazas.

Los empleadores tienen 8 horas para reportar una muerte en el lugar de trabajo, según la ley de Tennessee, informó la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Tennessee (TOSHA) en un comunicado de prensa el miércoles. La agencia, en colaboración con el TBI, aún no había recibido un informe de fallecimiento de Impact Plastics para el miércoles por la tarde. No estaba claro de inmediato si habían ocurrido muertes en el lugar de trabajo, ya que el fundador de la empresa confirmó que nadie había muerto en las instalaciones de la empresa. El informe inicial de la empresa también señaló que, hasta donde ellos sabían, nadie estaba atrapado dentro de la planta o en las instalaciones.

CNN se comunicó con la Agencia de Gestión de Emergencias de Unicoi en busca de comentarios, pero aún no ha recibido una respuesta.

"En momentos como estos, las palabras parecen insuficientes para expresar el dolor que todos sentimos", dijo la empresa en su revisión preliminar. "La reciente inundación ha dañado nuestra planta y, de manera más trágica, ha cobrado la vida de algunos de nuestros apreciados colegas y amigos. Nuestros pensamientos están con sus familias y seres queridos".

"No debíamos haber estado allí"

Impact Plastics señaló el jueves pasado que se monitoreó el clima y, aunque la lluvia había sido fuerte la noche anterior, había amainado por la mañana, según un comunicado dado a la afiliada de CNN, WCYB.

Sin embargo, no fue hasta que el estacionamiento de la fábrica y la carretera de servicio adyacente estuvieron cubiertos de agua y la planta perdió energía que se le pidió a los empleados, algunos de los cuales no hablaban inglés, que regresaran a casa por parte de los gerentes bilingües, según Impact Plastics. "La mayoría de los empleados se fue promptly, pero algunos remained on or near the premises for unknown reasons", dijo la empresa.

El empleado Robert Jarvis fue a trabajar el viernes a pesar de que el área estaba inundada, ya que la fábrica había perdido energía, y luego recibió un mensaje de texto informándole sobre el estacionamiento inundado, por lo que trasladó su automóvil a un terreno más alto, dijo. Jarvis logró escapar con seguridad con la ayuda de un hombre que conducía una cuatrimoto que recogió a él y a otros, salvando su vida, dijo a WCYB.

"Teníamos una entrada y una salida", dijo Jarvis. "Y cuando nos dijeron que podíamos irnos, la única salida estaba bloqueada, así que quedamos atascados en el tráfico en esa carretera, sin saber qué hacer".

Un camión propiedad de una empresa vecina y conducido por uno de sus empleados recogió a algunos empleados de la fábrica, según Impact Plastics, pero el agua creciente hizo que el camión se volcara, dejando a cinco empleados y un contratista desaparecidos, según la empresa. Cinco personas más que estaban en el camión cuando se volcó lograron escapar y fueron evacuadas más tarde, según la fábrica. La gerencia senior solicitó ayuda de emergencia y un helicóptero de la Guardia Nacional rescató a los cinco empleados, según la empresa.

"Duele saber que ellos no lo lograron y yo sí", dijo Jarvis, luchando contra las lágrimas. " Ahora Jarvis solo tiene una pregunta para Impact Plastics: "¿Por qué nos hicieron trabajar ese día? ¿Por qué? No debíamos haber trabajado. None

