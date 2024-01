La Fábrica de la Moneda de EE.UU. lanza monedas en honor a Harriet Tubman

Las monedas incluyen monedas de oro de 5 dólares, monedas de plata de 1 dólar y monedas de medio dólar que conmemoran el bicentenario de su nacimiento. Es la primera vez que la Casa de la Moneda de EE.UU. honra a Tubman con monedas, según la agencia.

"Todos tenemos con Harriet Tubman una enorme deuda de gratitud porque yo, y tantos otros, no estaríamos donde estamos hoy si no fuera por su heroísmo, su pasión por la libertad de nuestro pueblo y por su servicio a este país", dijo a CNN Ventris Gibson, director de la Casa de la Moneda de EE.UU., el primer director negro de la oficina.

"En la Casa de la Moneda nos gusta decir que las monedas son lienzos de arte en miniatura, y las monedas de Harriet Tubman son obras de arte realmente impresionantes".

Ventris continuó: "Estas monedas encarnan su espíritu, su perseverancia, sus incansables esfuerzos y su deseo de libertad para todos los individuos."

En agosto de 2022, el presidente Joe Biden firmó la Ley de Monedas Conmemorativas del Bicentenario de Harriet Tubman, que ordena a la Casa de la Moneda de Estados Unidos emitir las monedas.

Nacida en la esclavitud en el condado de Dorchester, Maryland, Tubman escapó en 1849 y huyó a Pensilvania. Ayudó a escapar a muchos africanos esclavizados en Maryland y otros estados como "conductora" en el Ferrocarril Subterráneo, una red secreta de rutas y casas seguras para africanos esclavizados que escapaban hacia la libertad.Durante la Guerra Civil, sirvió como espía, exploradora, enfermera y cocinera en el ejército estadounidense. En sus últimos años, Tubman participó en el movimiento por el sufragio femenino.

Gibson explicó que el diseño de cada moneda refleja un periodo de la vida de Tubman y sus esfuerzos abolicionistas.

El diseño del dólar de plata representa la época de Tubman como "conductora" en el Ferrocarril Subterráneo; el diseño del medio dólar muestra a Tubman como espía y enfermera de la Unión durante la Guerra Civil.

La moneda de oro de 5 dólares representa a una Tubman mayor "mirando con confianza a lo lejos y hacia el futuro" y lleva inscritos los valores fundamentales de Tubman, entre ellos la fe y la libertad, según una descripción en el sitio web de la Casa de la Moneda.

La Casa de la Moneda diseñó las monedas en colaboración con el National Underground Railroad Freedom Center y el Harriet Tubman Home, explicó Gibson.

El lanzamiento de las monedas de Tubman se produce después de que algunos legisladores renovaran su empeño en que Tubman sustituyera al presidente Andrew Jackson en el billete de 20 dólares, tras el estancamiento de anteriores intentos.

En junio, la representante demócrata de Ohio Joyce Beatty presentó el proyecto de ley "Woman on the Twenty Act of 2023", que, de aprobarse, exigiría que todos los billetes de 20 dólares estadounidenses impresos después del 31 de diciembre de 2026 "incluyan un retrato de Harriet Tubman en el anverso del billete".

El gobierno de Biden dijo anteriormente que estaba "explorando formas de acelerar" la inclusión de Tubman en el billete de 20 dólares.

Ernestine "Tina" Martin Wyatt, tataranieta de Tubman, declaró a la CNN que las monedas en honor a su tía son "preciosas" y elogió la conmemoración de su legado por parte de la Casa de la Moneda estadounidense. Sin embargo, según Wyatt, ver el rostro de su tía en el billete de 20 dólares sería una declaración más importante y simbolizaría el crecimiento de Estados Unidos como país.

"Las monedas son fabulosas, pero el billete de 20 dólares, para mí, representa algo más grande sobre quién era ella y lo que dio a Estados Unidos", dijo Wyatt. "Ella es un símbolo de la verdadera democracia en este país, y tenemos que prestar atención a los símbolos que queremos que la representen".

"Un billete de 20 dólares, lo estás intercambiando todo el tiempo, lo estás viendo todo el tiempo ... Ahí es donde el simbolismo es realmente importante porque el simbolismo en este país comenzó con ese billete de un dólar", dijo.

La CNN se ha puesto en contacto con el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca para recabar sus comentarios.

Las nuevas monedas pueden adquirirse por Internet y en las tiendas de la Casa de la Moneda de Washington, DC, Denver y Filadelfia. Los beneficios de la venta de las monedas se destinarán al Centro Nacional para la Libertad del Ferrocarril Subterráneo y a la Casa de Harriet Tubman, según un comunicado publicado en el sitio web de la Casa de la Moneda.

Fuente: edition.cnn.com