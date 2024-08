- La fábrica de cestas de la costa más antigua de Alemania asegura un nuevo comienzo

La fábrica de cestas de playa más antigua de Alemania, ubicada en Heringsdorf, cambió de propiedad debido a la quiebra. El lunes, la carpintería Pohl de Züssow, en el distrito de Vorpommern-Greifswald, adquirió la empresa y a toda su plantilla de 14 personas, según los nuevos propietarios, Manfred y Josephine Pohl.

En el futuro, la empresa, que presentó solicitud de insolvencia en septiembre de 2023 debido a dificultades financieras, no producirá solo cestas de playa. Manfred Pohl, cuya carpintería se centra en el diseño de interiores de yates, tiene la intención de manejar pedidos en la fábrica de cestas de playa junto con su trabajo habitual.

Cestas para globos aerostáticos

Además, la fábrica fabricará cestas a partir de materiales naturales para un fabricante de globos aerostáticos con sede en el sur de Alemania. Según los planes, estas tres áreas deberían garantizar un uso constante de los recursos, según mencionó Pohl a la agencia de prensa Deutsche Presse-Agentur.

La Korbwerk Usedom GmbH & Co. KG, el nombre anterior de la empresa, supuestamente cambiará a Korbwaren 1925 Usedom GmbH & Co. KG. La producción supuestamente se trasladará desde Heringsdorf a Ueckermünde, cerca de allí, según Pohl, quien afirmó que han alquilado un taller de producción allí.

Suerte en el último momento

El administrador de la quiebra, Jörg Sievers, expresó su gratitud. "Inicialmente, no se encontró ningún inversor y se estaba pensando en cerrar el negocio", dijo. Se habían emitido los avisos de despido. Luego, Manfred Pohl vio el anuncio en el periódico y se puso en contacto con ellos. "Cuando descubrimos que estaba realmente interesado, rescindimos los avisos de despido", esto ocurrió en la primavera.

