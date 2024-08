Tabla de Contenidos

El presunto atacante con cuchillo en Solingen, identificado como Issa Al H., debería haber sido expulsado a Bulgaria el año pasado. Sin embargo, numerosos errores burocráticos e inadecuadas opciones de vuelo lo mantuvieron en Alemania. La semana pasada, el sirio de 26 años presuntamente mató a tres personas e hirió a otras ocho con un cuchillo en la fiesta de la ciudad de Solingen. Veamos qué salió mal en su expulsión forzada:

Llegada Inicial a Alemania

Según los registros del Ministerio de Refugiados de Renania del Norte-Westfalia, Issa Al H. presentó una solicitud de asilo en la oficina exterior de la Oficina Federal de Migración y Refugiados (Bamf) en Bielefeld a finales de enero de 2023. Un examen preliminar reveló que ya había presentado una solicitud en Bulgaria.

El 7 de febrero, Bamf hizo una solicitud a Bulgaria, según lo estipulado por las llamadas regulaciones de Dublín de la UE, para que se hiciera cargo del caso. Bulgaria aceptó el 20 de febrero. En ese momento, comenzó una cuenta regresiva de 6 meses para la expulsión de Al H., quien fue alojado temporalmente en un refugio de emergencia en Paderborn.

El 16 de marzo de 2023, Bamf ordenó la expulsión de Al H. a Bulgaria. Las autoridades centrales de extranjería (ZAB) en Bielefeld fueron encargadas de llevar a cabo esta evacuación. Las ZABs son responsables de esta tarea en cinco autoridades centrales en NRW. Una ZAB está asignada al estado de NRW pero funciona en nombre de la oficina federal, Bamf.

Planes de Expulsión Fallidos

El 21 de marzo de 2023, la ZAB informó a la autoridad central de vuelos de deportación en NRW sobre el vuelo de expulsión previsto a Bulgaria. La hora programada de registro en el refugio de emergencia para recoger a Al H. y llevarlo a Düsseldorf era la 1:30 a.m. del 5 de junio de 2023, con una hora de salida programada de las 7:20 a.m. Sin embargo, Al H. no estaba presente -aunque había estado presente el 4 de junio y reapareció el 5.

En este momento, sigue sin estar claro si se le había advertido. Las autoridades migratorias alemanas no anuncian las expulsiones con anticipación, según el ministerio. Sin embargo, incluso si se hubiera escondido, Bamf podría haber extendido el plazo para la expulsión a 18 meses.

Acceso Limitado

En 2023, bajo las regulaciones existentes, las autoridades no estaban autorizadas a buscar en otras áreas en los refugios de refugiados. Esta regla solo cambió al beginning of the year, permitiendo a las autoridades entrar en más habitaciones en refugios comunitarios además de la habitación del individuo que está siendo deportado.

Errores Administrativos

El personal del refugio de emergencia en Paderborn no informó a la ZAB en Bielefeld de que Issa Al H. había vuelto. Aunque esto fue un descuido, no existía una regulación correspondiente.

La ZAB no hizo ningún intento adicional para programar un nuevo vuelo para Al H. a Bulgaria. Es posible que la ZAB asumiera que no había vuelos disponibles dentro del plazo de expulsiónRemaining.

Estos obstáculos tienden a obstaculizar el proceso de expulsión, ya que various EU nations imponen strict regulations on asylum seekers to be sent back.

En el caso de Bulgaria, según el Ministerio de Refugiados de NRW, los vuelos de deportación solo pueden aterrizar en la capital, Sofía, de lunes a jueves entre las 9 a.m. y las 2 p.m. No se permiten transporte en tierra o vuelos chárter. Una aerolínea comercial solo puede transportar un máximo de dos deportados por vuelo. En consecuencia, el ministerio afirma que solo se pueden lograr aproximadamente diez deportaciones por semana a Bulgaria para todos los 16 estados federales.

El Destino Subsecuente en Solingen

Issa Al H. fue transferido al proceso nacional por el BAMF después de que caducó el plazo de 6 meses, lo que resultó en una revisión de su solicitud de asilo por parte del BAMF. A finales de agosto de 2023, Al H. fue transferido a Solingen. El 13 de diciembre, se le otorgó protección subsidiary por el BAMF, transfiriendo la responsabilidad de los extranjeros de la ZAB a la autoridad de inmigración local en Solingen.

El 23 de agosto de 2024, tuvo lugar un incidente de apuñalamiento fatal en el centro de Solingen.

Transferencias de Dublín a Naciones de la UE

Las estadísticas revelan los desafíos de transferir a Bulgaria y otros países miembros de la UE. En la primera mitad de 2024, hubo 164 envíos a Bulgaria bajo las regulaciones de Dublín a nivel nacional. Sin embargo, NRW presentó 1,126 solicitudes de toma de cargo a Bulgaria, de las cuales Sofía aceptó solo alrededor de 426. Finalmente, se realizaron 25 reubicaciones - menos del seis por ciento.

La situación no es mucho mejor en otros países. Italia aceptó aproximadamente 1,470 de casi 1,750 solicitudes de toma de cargo de NRW entre enero y julio, pero no se realizó ninguna reubicación. Grecia solo aceptó 29 de 2,388 solicitudes de toma de cargo de NRW - aún no se han realizado reubicaciones. El ministro de NRW, Paul, concluye: "Este sistema es tan complicado y fundamentalmente ineffective."

Después de examinar los desafíos enfrentados en la transferencia de solicitantes de asilo a naciones de la UE, es evidente que otros países también imponen regulaciones строгие, lo que dificulta el proceso. Por ejemplo, Bulgaria solo permite que los vuelos de deportación aterricen en Sofía durante horas específicas, limitando el número de deportaciones semanales.

A pesar de las acusaciones contra Issa Al H., su residencia en Solingen no se revocó de inmediato debido a errores administrativos y la falta de vuelos disponibles para la deportación.

