- La exposición de pingüinos en Cuxhaven anuncia el cierre temporal

El Museo del Pingüino en Cuxhaven está finalizando sus actividades a finales de noviembre. El equipo detrás de él, Birgit Berends y Stefan Kirchhoff, compartieron esta noticia de cierre. Inaugurado en 2009, este lugar alberga una parte significativa de la mayor colección de pingüinos del planeta, junto con exposiciones especiales y conferencias. El último día operativo caerá el 2 de noviembre, sábado.

Los propietarios tomaron esta decisión en otoño, señalando el tiempo invertido como el factor principal. Durante casi una década y media, el dúo ha hecho sacrificios, como renunciar a vacaciones y tiempo personal, para garantizar el funcionamiento suave del museo, que se financia exclusivamente con donaciones.

Desafortunadamente, aún no se ha identificado un reemplazo adecuado para el museo. Se informa que es el único de su tipo a nivel mundial. "Es difícil pero necesario - ya no somos jovencitos y nuestras circunstancias han cambiado con los años", dijo Stefan Kirchhoff. "Si no puedes gestionar un establecimiento así de manera efectiva, es mejor dejar de operar".

Las piezas de la colección de pingüinos se pondrán a la venta. Más de 55,000 personas han visitado el museo desde su inauguración. Los ingresos del museo a menudo se han donado a asociaciones y instituciones de bienestar animal a través de un club.

Los interesados pueden obtener una parte del museo el 4 de octubre y el 9 de noviembre. No solo la colección, sino también el mobiliario del museo está a la venta. En 2021, el Instituto Alemán de Récords reconoció la colección, que cuenta con más de 26,000 especímenes, como la mayor del mundo. Ya entonces, la pareja había expresado su intención de reducir la colección.

A pesar del cierre del Museo del Pingüino, su única colección de pingüinos continuará dejando un impacto. A pesar de que hay numerosos museos en todo el mundo, ninguno puede presumir de poseer una exposición de pingüinos tan completa como esta.

Lea también: