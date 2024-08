Desmantelamiento de la energía nuclear - La explosión de las torres de energía es un espectáculo para los espectadores.

Un helicóptero sobrevuela las instalaciones de la antigua central nuclear de Grafenrheinfeld, cerca de Schweinfurt, con la navegación en el cercano río Meno temporalmente detenida y kilómetros de barreras marcando la zona de exclusión. "Hemos hecho todo lo posible por una ejecución segura de la demolición y estamos convencidos de que este evento será exitoso y seguro", dice el líder del proyecto Matthias Aron.

A medida que se acerca la noche, los dos torreones de la planta están programados para ser derribados en un colapso controlado. Horas antes del espectáculo, cientos de espectadores se han instalado en los prados y campos que rodean la central nuclear. "Si quieres tener buenos lugares, tienes que venir temprano", dice Olaf Müller, que, con su hermano y su novia, está sentado a few hundred meters from the power plant in the shade. Llevan una manta de picnic, un paraguas, sillas de camping y una nevera con bebidas. El trío espera capturar imágenes impresionantes para una película a cámara lenta que quieren mostrar en su familia.

El problema de los residuos nucleares sigue sin resolver

Que los torreones de 143 metros de altura pronto serán historia no molesta al Olaf Müller de 55 años de Hofheim, a unos 30 kilómetros de distancia. Su familia siempre ha estado en contra de la energía nuclear - la forma más cara de generar electricidad. Y una fuente de energía que mantendrá ocupado a la humanidad para siempre. "Nunca habrá un depósito final", dice Müller. En su opinión, sería más inteligente almacenar los residuos nucleares en la superficie en los antiguos sitios de centrales nucleares, teniendo así más control sobre los barriles que en los depósitos subterráneos.

La familia Jüngling de Haßfurt (distrito de Haßberge) se ha instalado en la otra orilla del Meno, cerca de Bergrheinfeld, con una mesa plegable, aperitivos y juegos. "Principalmente jugamos al Rummikub", explica Nicole, de 39 años. Todos están un poco emocionados, especialmente su hijo de 11 años, que insistió en que vinieran. "Me gusta cuando las cosas explotan", dice Maximilian. Se supone que comenzará a las 6:30 PM - y en 30 segundos, los gigantes de concreto serán reducidos a escombros.

El desmantelamiento comenzó en 2018

La CNB sur de Schweinfurt fue la central nuclear más antigua y activa de Alemania hasta que fue cerrada. La construcción de la central comenzó en 1974. La primera reacción en cadena se inició al final de 1981 y la electricidad fluyó a la red a partir de junio de 1982. Estuvo en servicio durante 33 años hasta 2015. El desmantelamiento ha estado en marcha allí desde 2018 y probablemente continuará durante otros diez años.

