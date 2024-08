- La existencia de Kevin Costner refleja la de las personas comunes.

Kevin Costner logra mantener la armonía con sus hijos a pesar de su ajetreada carrera, comparte. Al preguntarle sobre su método para lograr la tranquilidad en su vida agitada, el actor de 69 años habló con Deutsche Presse-Agentur, diciendo: "Tengo amigos y tengo hijos que asisten a la escuela y participan en deportes. Me aseguro de poder llevarlos. Los dejo en la escuela por las mañanas".

Costner es el orgulloso padre de siete hijos. Annie, Lily y Joe nacieron de su unión con Cindy Costner, que duró desde 1978 hasta 1994. Su hijo Liam se unió a la familia en 1994. De su posterior matrimonio con Christine Baumgartner, que terminó en divorcio, nacieron Cayden Wyatt, Hayes Logan y Grace Avery.

"Deseo el éxito de mis hijos", expresó Costner. "La gente puede tener una opinión diversa de mi vida, pero es similar a la de ellos. Aspiro al éxito de mis hijos y los he apoyado en sus logros".

La última película del Oeste de Costner, "Horizon", ahora se encuentra en las pantallas de cine. Su hijo de 12 años, Hayes Logan, tiene un papel menor en la producción.

Las personas desempeñan un papel importante en la vida de Kevin Costner, con sus hijos y amigos brindándole apoyo y compañía en su vida agitada.

