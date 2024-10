La excesiva desinformación y la falta de recursos financieros plantean desafíos durante los períodos electorales afectados por los huracanes

Como continúan los esfuerzos de recuperación del Huracán Helene, los preparativos para el Huracán Milton están poniendo a prueba la preparación del país para las tormentas y desatando un debate político sobre la desinformación.

La vicepresidenta Kamala Harris, la candidata del Partido Demócrata, respondió a la "desinformación" del expresidente Donald Trump durante una rueda de prensa en la Base Conjunta Andrews. La calificó de "extremadamente irresponsable" y dijo que las personas que necesitan ayuda del gobierno deben poder recibirla.

Menos de dos semanas después de que el Huracán Helene azotara rápidamente el sudeste de Estados Unidos, causando destrucción en áreas de Apalacia no acostumbradas a las mareas de tormenta y cobrando más de 200 vidas, Milton, que alcanzó rápidamente la categoría 5, se dirige hacia la costa de Florida. La administradora de FEMA, Deanne Criswell, predijo en CNN que Milton sería una "tormenta histórica".

Las autoridades a lo largo de la costa del Golfo están instando a los residentes a evacuar antes de la llegada de la tormenta más tarde esta semana.

Las tormentas suelen desempeñar un papel en los debates políticos de Estados Unidos, especialmente en los años electorales. Por lo general, los políticos dejan a un lado sus diferencias partidistas para acelerar la financiación federal para las áreas afectadas por desastres.

Sin embargo, este año es diferente, ya que el expresidente Donald Trump ha estado difundiendo desinformación en un intento de obtener alguna ventaja política de los desastres.

Las investigaciones de CNN Daniel Dale han revelado múltiples afirmaciones falsas hechas por Trump después de Helene, como:

►Afirmar que un billón de dólares fue "robado" de FEMA y malgastado en migrantes

►Insistir en que FEMA solo ofrece $750 en ayuda a las personas que perdieron sus hogares

►Afirmar falsamente que no hay rescate ni asistencia de emergencia disponible en Carolina del Norte

‘Absurdo y completamente infundado...’

Para aclarar la situación, FEMA lanzó un sitio web especial para combatir estas ideas erróneas.

Criswell explicó en ABC News' This Week que la idea de que los fondos de FEMA han ido a inmigrantes o de que los estados republicanos están siendo negligenciados es "absurda y completamente infundada". También expresó su preocupación por el impacto que tienen estas falsedades en los primeros respondientes, describiéndolo como "tristemente lamentable" que la política se anteponga a ayudar a las personas.

A pesar de las pruebas en contra, algunos de los seguidores de Trump siguen creyendo sus afirmaciones.

El domingo, CNN's Dana Bash Maintenance en una acalorada discusión con la copresidenta del RNC, Lara Trump (también la nuera del expresidente Trump) cuando Bash presentó pruebas de que la afirmación de que FEMA solo ofrece $750 a las personas whose homes have been destroyed is false. Lara Trump se negó a reconocerlo.

Bash aireó comentarios del senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, quien dijo que el gobierno está haciendo lo mejor que puede en esta situación.

“Cualquiera que afirme que cualquier nivel de gobierno podría haber estado completamente preparado para las circunstancias que estamos enfrentando actualmente está claramente mal informado”, dijo Tillis. “Pero en este momento, estoy aquí para decir que estamos trabajando diligentemente”.

Tillis también fue cuestionado sobre las afirmaciones falsas de Trump y su respuesta fue cuidadosamente formulada.

“Podríamos discutir potencialmente el fracaso de las políticas migratorias de esta administración y sus costos asociados”, dijo en CBS News' Face the Nation el domingo. “Pero actualmente, el flujo de recursos a Carolina del Norte occidental no ha sido impactado”.

Las tormentas tienen la tendencia a destacar en los años electorales. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, recibió críticas de algunos republicanos justo antes de las elecciones de 2012 por aparecer con el entonces presidente Barack Obama después de la supertormenta Sandy.

La política puede afectar la financiación de desastres

Se produjeron tensiones durante el debate electoral siguiente sobre cuánto dinero debería destinarse a la ayuda de Sandy. Algunos republicanos argumentaron a favor de recortes presupuestarios en otros lugares.

Cuando Trump era presidente, en realidad reasignó fondos de FEMA para programas relacionados con la inmigración, un movimiento que ahora acusa falsamente a la administración actual de hacer, aunque sin afectar la financiación para Puerto Rico, que lidiaba con las secuelas del Huracán Maria, según un CNN Fact Check en ese momento.

Politico's E&E News también publicó un informe esta semana citando a un antiguo asistente de Trump que explicó que Trump tuvo que ser convencido para ofrecer ayuda a California para los incendios forestales en 2018 al mostrarle que había votantes republicanos en el condado de Orange.

Se necesitará más financiación

Tillis reconoció que FEMA probablemente necesitará financiación adicional este año y sugirió que los legisladores deben regresar a la sesión antes para asegurarse de que FEMA no se quede sin fondos.

En This Week, Criswell dijo que FEMA actualmente tiene los recursos necesarios. Sin embargo, la semana pasada, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que el fondo de recuperación de desastres de FEMA se estaba agotando y peut

El ex administrador de FEMA, Craig Fugate, en una aparición en CNN al día siguiente, expresó ideas similares. Consideró que FEMA tenía suficientes fondos para la respuesta inicial, pero se necesitarían fondos adicionales en breve. Relajado ante la participación del Congreso, Fugate comentó: "He vivido esto en desastres anteriores. Que yo sepa, el Congreso nunca ha permitido que FEMA agote sus recursos durante una respuesta".

La disputa política sobre la desinformación relacionada con las secuelas del huracán Milton está causando divisiones en el país, ya que figuras prominentes como el ex presidente Donald Trump siguen difundiendo falsas afirmaciones sobre los esfuerzos de ayuda en caso de desastres.

En respuesta a estas declaraciones engañosas, la vicepresidenta Kamala Harris y otros oficiales demócratas han criticado fuertemente las acciones de Trump, destacando la importancia de priorizar la ayuda a quienes la necesitan en lugar de utilizar los desastres para obtener beneficios políticos.

