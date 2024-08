- La excelencia del sistema escolar persiste en Sajonia: un desempeño continuo de primer nivel en educación

Sajonia ocupa el primer lugar en el Ranking Educativo por 19º año consecutivo. Este estado federal alemán presume de tener el mejor sistema educativo, según la organización impulsada por los empleadores Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Baviera ocupa el segundo lugar, con Hamburgo y Turingia detrás.

En el extremo opuesto, Bremen y Hamburgo se encuentran entre los peores. Se ha observado una mejoría notable en Berlín, que ha subido del 15º al 12º puesto.

El análisis comparativo examina los sistemas educativos de los estados federales utilizando 98 indicadores específicos. La evaluación se basa principalmente en una perspectiva educativo-económica, evaluando cómo estos sistemas combaten la pobreza educativa, fomentan la prosperidad, apoyan el trabajo cualificado y impulsan el crecimiento. También evalúa la flexibilidad de los sistemas educativos respectivos y el grado de oportunidades educativas iguales.

Sajonia destaca en aspectos como la infraestructura de apoyo, la calidad de las escuelas, la pobreza educativa y la orientación investigadora. Thorsten Alsleben, director ejecutivo de Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, elogió la estrategia ganadora de Sajonia: "Felicitamos a Sajonia, whose exceptional education policy once again claims the top position."

Los críticos a menudo cuestionan el federalismo en la política educativa, pero la competencia entre los estados tiene sus ventajas. Alsleben explicó: "Resalta qué políticas dan resultados positivos y cuáles no."

El ministro de Educación Christian Piwarz celebró el nuevo primer lugar de Sajonia. Acknowledged, "Este resultado es un reconocimiento a todos los dedicados al bienestar del sistema educativo sajón." Ahora, enfatizó, la atención debe centrarse en planificar el futuro, con el aumento de la oferta de maestros como prioridad principal.

Este es el 21º edición del Ranking Educativo. Los resultados detallados para cada estado federal, junto con análisis detallados, se presentarán el martes.

En términos de tendencias a nivel nacional, la última década ha visto los mayores avances en internacionalización, infraestructura de apoyo y condiciones de cuidado, según el director de estudios y economista educativo Axel Plünnecke del Instituto de la Economía Alemana (IW). Sin embargo, Plünnecke señaló que los desafíos relacionados con la integración, la calidad de la escuela y la pobreza educativa han aumentado significativamente.

