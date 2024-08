- La ex soltera Battiste vuelve al armario con su ex pareja.

Después de anunciar su separación en mayo, la ex "Bachelorette" Sharon Battiste y su ex pareja Jan Hoffmann han estado mostrando señales de reconciliación en Instagram. Un video de la actriz de 32 años llamando a Hoffmann "cariño" ha generado emoción entre los seguidores de la personalidad de la televisión. La actriz adornó su historia de Instagram con dos emojis de corazón. En otra historia, escribió "Bienvenido de vuelta" y eligió "Better Together" de Jack Johnson (en alemán: "Better Together") como canción para su historia. Definitivamente parece un regreso del amor.

Jan Hoffmann también publicó una foto de los dos juntos en una playa, con la leyenda "Creo que esta es la noticia más importante". La pareja planeaba viajar juntos, como reveló Battiste en sus historias. "Creo que nos esperan muchas cosas emocionantes", dijo la actriz.

En mayo, supuestamente había terminado

Battiste y Hoffmann se encontraron en el programa de RTL "Die Bachelorette" hace dos años, pero entre ellos había terminado en mayo. "Con un corazón pesado pero determinado, Jan Hoffmann y yo queremos anunciar que hemos decidido seguir caminos separados", escribió la actriz de 32 años en Instagram.

Sharon Battiste, quien ya era conocida por su papel en la serie "Köln 50667" antes de su paso por "Bachelorette", también participó en el programa de baile de RTL "Let's Dance" en 2023 y quedó en sexto lugar.

