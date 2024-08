La ex presidenta de la Cámara Nancy Pelosi dice que todavía no ha hablado con el presidente Biden: "Él sabe que lo amo"

"No," Biden y Pelosi no han hablado, dijo ella, pero la demócrata de California insiste en que eso no es inusual. "Él sabe que lo amo."

En la entrevista del jueves, Pelosi arrojó nueva luz sobre su análisis del desempeño de Biden en el debate. Antes del debate, Pelosi dijo que había advertido a Biden que no participara.

"Pensé que íbamos a ver a Joe Biden del Estado de la Unión", dijo Pelosi. "Nunca quise que debatiera con 'ése', porque siempre es una broma. No es una broma divertida, pero es una broma. Y dijo: 'No, estoy ansioso por hacerlo', ¿sabes?, y entonces estaba confiado en eso".

La ex presidenta también dijo que Biden parecía "demasiado preparado" durante el debate.

"Sabes por qué estás aquí", dijo. "Sabes de qué te importa, sabes cómo quieres hacer las cosas. Quieres mostrarle a la gente lo que tienes en el corazón. No tienes que memorizar nada. No tienes que tener días de preparación. Entonces, cuando vi - pensé, en mi opinión, demasiado preparado. No fue una buena idea".

Al preguntarle sobre la decisión ultimate de Biden de apartarse, Pelosi respondió: "Tomó una decisión", y "su legado es un gran legado".

"Es un legado que compartimos porque nuestros miembros crearon parte de eso, votaron por ello, pero es - Joe Biden fue la inspiración y un líder estratégico de todo esto, y merece crédito por eso, así como por muchas otras cosas en su carrera antes de eso", dijo Pelosi. "Creo que la historia lo honrará como una persona y líder desinteresado".

La ex presidenta ha sido reservada sobre qué papel jugó en los días previos a la decisión de Biden de apartarse. "En algún momento, llegaré a términos con mi propio papel en esto", le dijo a la Asociación de Prensa.

"Creo que parte de todos nuestros objetivos en esto fue preservar su legado, un legado fabuloso, que se iría derecho por el desagüe si Bozo fuera elegido a la Casa Blanca", agregó, refiriéndose al ex presidente Donald Trump.

En una entrevista con The New Yorker, Pelosi enfatizó que sigue enfocada en mantener a Trump fuera de la oficina, y que cualquier acción que tomó fue para asegurarse de que "Donald Trump nunca pusiera un pie en la Casa Blanca de nuevo".

Presionada sobre sus comentarios sobre el futuro de Biden en MSNBC's "Morning Joe" el mes pasado, Pelosi admitió que tenía preocupaciones sobre la carrera.

"Pero mi preocupación era: 'Esto' no va a suceder, y tenemos que tomar una decisión para que esto suceda", le dijo al New Yorker. "El presidente tiene que tomar la decisión para que eso suceda. La gente estaba llamando. No llamé a una persona. Mantuve mi palabra. Cualquier conversación que tuve, sería solo con él. No llamé a nadie. Decían que estaba quemando las líneas, que estaba hablando con (el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer). No hablé con Chuck en absoluto".

"Nunca llamé a una persona, pero la gente me llamaba diciendo que había un desafío allí", agregó. "Entonces tenía que haber un cambio en la dirección de la campaña, o qué vendría después".

En la entrevista de CNN, Pelosi también defendió la nueva boleta demócrata contra los ataques de que la vicepresidenta Kamala Harris y el gobernador de Minnesota Tim Walz son demasiado de izquierda.

En CNN, Pelosi descartó las críticas a la boleta demócrata y enfatizó que está "tan orgullosa de nuestro miembro de la Cámara", Walz, ahora el gobernador de Minnesota que anteriormente fue congresista, después de que lo agregaron a la boleta esta semana.

"Tim es fabuloso, y estamos felices de tener a un miembro de la Cámara allí", dijo.

"Lo están llamando a Tim Walz un progresista. Él estaba justo en el centro en la Cámara", agregó Pelosi. "Todos somos progresistas. Es una cuestión de cuán de

Lea también: