La ex estrella de la NFL y dos veces ganadora del Super Bowl con los Miami Dolphins, Mercury Morris, fallece a los 77 años.

Su habilidades y pasión dejaron un impacto permanente en el deporte, y sus tres nominaciones al Pro Bowl simplemente sirvieron para consolidar su estatus entre las leyendas del fútbol, según la declaración.

Fuera del campo, Mercury fue un padre devoto, un hermano afectuoso, un amigo fiel y un pilar de la comunidad. Su influencia se extendió más allá del fútbol, tocando innumerables vidas durante su paso por Miami.

Famoso por su velocidad y estilo de carrera electrizante, Morris acumuló una mejor marca personal de 1,000 yardas y 12 touchdowns durante la histórica campaña de 1972 que culminó con un Super Bowl sin derrotas.

Morris, junto con el fullback del Salón de la Fama Larry Csonka, quien acumuló 1,117 yardas, se convirtió en la primera pareja de corredores en la historia de la NFL en superar la barrera de las 1,000 yardas en la misma temporada.

La temporada siguiente, Morris acumuló 954 yardas y 10 touchdowns para ayudar a Miami a asegurar victorias consecutivas en el Super Bowl.

Morris y sus compañeros de 1972 celebraron con champán tras la derrota del último equipo invicto de esa temporada.

"Morris dejó una marca indeleble a través de su juego emocionante, personalidad carismática y logros récord", comentaron los Dolphins en un comunicado. "Adoraba a los Dolphins, a sus seguidores y a la comunidad de South Florida, y siempre será reverenciado como uno de los mayores atletas que han llevado el azul y el naranja".

"Nuestros pensamientos están con su familia, seres queridos y compañeros de equipo mientras conmemoran su vida y lloran su pérdida".

Seleccionado por los Dolphins en la tercera ronda del Draft de la NFL de 1969, Morris pasó siete de sus ocho temporadas en la NFL en Miami, finalizando su carrera con 4,133 yardas y 31 touchdowns.

Morris ocupa el cuarto lugar en la lista de yardas por tierra de Miami con 3,877 yardas, detrás de Csonka (6,737), Ricky Williams (6,436) y Ronnie Brown (4,815).

Morris fue inducted into the Dolphins’ Walk of Fame in 2013.

Después de su impresionante carrera en el fútbol, Morris continuó teniendo un impacto positivo en la comunidad, utilizando su fama en el deporte para marcar la diferencia fuera del campo. Su impacto se extendió más allá del campo, tocando vidas a través de su trabajo en la comunidad.

Recordando a Morris, los Dolphins destacan su amor por el deporte, comentando: "Morris dejó una marca indeleble a través de su juego emocionante, personalidad carismática y logros récord".

Lea también: