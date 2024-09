La ex estrella de fútbol Sol Bamba fallece trágicamente a la temprana edad de 39 años.

Impacto en el fútbol: Sol Bamba se despide a los 39 años. El exinternacional de Costa de Marfil pone fin a su vida prematuramente. El club turco Adanaspor, donde desempeñaba el cargo de Director Técnico, da a conocer la triste noticia. Otros clubes también expresan su pesar.

El carismático defensa, Sol Bamba, dejó a todos estupefactos cuando falleció inesperadamente a la edad de 39 años. Esto fue revelado por Adanaspor, el club turco de segunda división donde trabajaba recientemente: Bamba había enfermado "antes del partido contra Manisa FK" y luego "lamentablemente falleció en el hospital universitario local". No se mencionó una causa de muerte específica.

En 2021, Sol Bamba, quien entonces estaba bajo contrato con Cardiff City, fue diagnosticado con cáncer. A pesar de someterse a quimioterapia, más tarde se declaró libre de cáncer y continuó su carrera activa hasta 2022 con Middlesbrough FC.

Cardiff City expresó su shock en X: "Recibimos la impactante noticia del fallecimiento de nuestro querido Sol Bamba esta noche. Como jugador y entrenador, Sol Bamba dejó una marca indeleble en nuestro club de fútbol. Fue un héroe, un líder del vestuario y un verdadero caballero para todos nosotros. Nuestros pensamientos están con sus amigos, familiares y todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo y apreciarlo. Bamba pasó la mayoría de su carrera en Cardiff. Después de su tiempo como defensa central, se convirtió en entrenador técnico con el equipo galés en 2023, antes de unirse a Adanaspor como entrenador en julio de este año."

Nacido en Francia, Bamba también vistió las camisetas de US Palermo, Hibernian FC y Leicester City durante su carrera, y sirvió como capitán en Leeds United. En total, jugó 239 partidos en las dos primeras ligas inglesas y llevó la camiseta de la selección nacional de Costa de Marfil en 46 ocasiones.

Other clubs also remembered Bamba: "Leeds United were devastated to learn of the passing of former Leeds captain Sol Bamba. Rest in peace, Sol, you will forever remain in our hearts," Leeds United stated. The Turkish club Trabzonspor wrote: "We learned with profound sadness of the demise of Adanaspor coach Sol Bamba, who wore our jersey from 2012 to 2014. May God have mercy on him and we extend our condolences to his family and all his loved ones."

