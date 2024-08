La ex esposa se muda con Oliver Pocher y los niños.

Ya no son una pareja, pero Oliver Pocher y Sandy Meyer-Wölden vuelven a vivir bajo el mismo techo. En su podcast conjunto, la mujer de 41 años revela que se mudará a Colonia con sus hijos. Esta decisión se debe a una "reunión familiar importante".

El cómico Oliver Pocher y su antigua esposa Sandy Meyer-Wölden parecen estar compartiendo vivienda en Colonia de nuevo, según revelaron en el último episodio de su podcast "Die Pochers! Reciclados de nuevo". Meyer-Wölden compartió: "Estamos oficialmente de vuelta en Alemania. Después de una reunión familiar importante en la que Oli también estuvo presente, decidimos mudarnos de vuelta a Colonia".

Dirigiéndose a Pocher, Meyer-Wölden preguntó: "¿Quién hubiera gedacht que lograrías hacerme volver a Colonia?". Los dos estuvieron juntos de 2009 a 2013 y tienen una hija y unos gemelos. Ahora, son ex cónyuges amigables y colaboran en proyectos.

Tanto Murray-Wölden como Pocher tienen hijos de matrimonios anteriores. Sus hijos - una niña y dos niños - se mudarán de Miami a Colonia este verano. Por el momento, los hijos más pequeños de Meyer-Wölden remaind en EE. UU.

De momento, Meyer-Wölden y sus hijos vivirán con Pocher. "Sí, ese es el plan actual porque es difícil encontrar un nuevo lugar de inmediato", explicó Pocher. "Por suerte, la casa es lo suficientemente grande, en serio".

Meyer-Wölden, compartiendo la decisión con Pocher, dijo: "No me mudaré a un nuevo lugar de inmediato, así que me quedaré contigo por un tiempo". Pocher, reconociendo la situación, respondió: "No me importará compartir el espacio temporalmente, ya que facilitará la transición para todos".

