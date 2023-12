La estrella polaca del tenis Iga Swiatek derrota a Naomi Osaka y gana el Abierto de Miami antes de ascender al número 1 del ranking

Swiatek ganó el partido por 6-4 y 6-0.

En un breve discurso tras su victoria, Swiatek, de 20 años, dio las gracias a su equipo y a sus seguidores y también envió un mensaje a Ucrania, atacada por Rusia desde hace semanas: "Manteneos fuertes", dijo Swiatek.

Tras su reciente triunfo en Indian Wells y la repentina retirada de Ashleigh Barty, que ocupaba el número 1, Swiatek ya tenía garantizado el ascenso al primer puesto de la clasificación femenina incluso antes del campeonato de Miami.

La clasificación se publicará el lunes.

La victoria del sábado para Swiatek fue histórica en más de un sentido.

Es la cuarta mujer de la historia que gana el Sunshine Double (Indian Wells y Miami), después de que Victoria Azarenka lo hiciera por última vez en 2016, y la primera jugadora que gana los tres primeros torneos 1000 de la Asociación de Tenis Femenino (WTA) en una temporada.

Y será la primera jugadora polaca -hombre o mujer- en alcanzar el primer puesto del ranking en tenis individual.

"Ver tu trayectoria es realmente increíble", dijo Osaka a Swiatek tras el partido. "Espero que sigas divirtiéndote".

Osaka, cuatro veces campeona de Grand Slam, jugaba su primera final desde que ganó el Abierto de Australia en 2021.

En su propio discurso después del partido del sábado, Osaka agradeció a sus seguidores y fans, y agregó: "Sé que no he estado en esta posición por un pequeño minuto."

"Sé que este no es el resultado que vosotros queríais pero, no sé, me lo estoy pasando muy bien aquí arriba, así que espero poder seguir trabajando duro y tener más oportunidades de volver a estar en una situación como esta", dijo.

Osaka también agradeció a su equipo su apoyo constante, incluso "después de las cosas que pasaron hace como dos semanas".

"Son como la roca que permanece a mi lado. Se lo agradezco muchísimo", dijo Osaka.

El mes pasado, en Indian Wells, un espectador abucheó a Osaka al principio de su partido de segunda ronda contra Veronika Kudermetova.

"Naomi, eres malísima", pareció gritar el espectador tras el primer juego del partido, un comentario que hizo llorar a la tenista en la pista. No está claro si el espectador fue identificado y expulsado del recinto. Osaka perdió finalmente el partido en sets corridos.

