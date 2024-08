- La estrella del tenis Nadal ha cancelado el US Open.

El legendario tenista español Rafael Nadal se ha retirado del Abierto de EE. UU. "He decidido no participar en el US Open de este año, un lugar donde tengo recuerdos inolvidables. Extrañaré estas noches emocionantes y especiales en Nueva York, pero no creo que pueda dar lo mejor de mí", escribió el jugador de 38 años en la noche en X, la antigua plataforma Twitter. El cuarto torneo de Grand Slam del año se llevará a cabo del 26 de agosto al 8 de septiembre.

Nadal compitió en individuales y dobles en los Juegos Olímpicos de París. En individuales, perdió en la segunda ronda ante el eventual medalista de oro Novak Djokovic de Serbia. En dobles, su camino llegó a los cuartos de final con su compatriota Carlos Alcaraz. Su próxima aparición, según Nadal, está programada para la Copa Laver. La comparación de profesionales de tenis europeos con el resto del mundo tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre en Berlín.

Seis Grand Slams perdidos en dos años

Nadal, quien ha luchado contra diversas lesiones en los últimos años, aún no ha comentado sobre una posible retirada. Su rival de toda la vida, Roger Federer, se retiró del tenis profesional en la Copa Laver en Londres hace dos años. Con su retiro del Abierto de EE. UU., Nadal se perderá su sexto torneo de Grand Slam en dos temporadas.

En total, el español ha ganado 22 de los codiciados trofeos en los cuatro torneos de tenis más prestigiosos. Consiguió su último triunfo de Grand Slam en el Abierto de Francia en 2022. Desde entonces, Nadal ha tenido que tomar varios descansos forzados.

