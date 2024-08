La estrella del sprint Lyles tiene que salir del estadio en silla de ruedas

Noah Lyles es el campeón olímpico de 100 metros - pero el golpe en 200 metros se le escapa. El estadounidense gana el bronce y tiene que ser sacado del estadio en silla de ruedas después de la carrera. La razón de su gran decepción: una infección por COVID-19. Un récord mundial es establecido por un compañero de equipo.

Letsile Tebogo robó el espectáculo al debilitado estrella de los 100 metros Noah Lyles y se convirtió en el primer africano en ganar el oro olímpico en 200 metros. El atleta de Botsuana ganó la final en el Stade de France en 19.46 segundos con una ligera racha de viento, lo que lo convierte en el quinto corredor más rápido de la historia en esta distancia.

La noche terminó en gran decepción para el campeón de los 100 metros Lyles, quien ganó el bronce en 19.70 segundos. Exhausto, se sentó en la pista después de la carrera. La Federación Atlética de EE. UU. Anunció que Lyles está sufriendo de una infección por COVID-19. La plata fue para su compatriota Kenneth Bednarek (19.62).

"Me desperté temprano por la mañana el martes alrededor de las 5 a.m. y me sentí realmente terrible", dijo Lyles, usando una máscara, en NBC: "Supe que era más que solo dolor muscular por los 100 metros. Despertamos a los médicos y tomamos una prueba, que desafortunadamente mostró que era positivo para COVID. Sin duda, pasó factura".

Comienzo de relevos en las estrellas

En su hora de triunfo, Letsile Tebogo pensó en su madre que había fallecido en mayo,whose birthday is on his running shoes. "That carries me through all the difficulties and gives me a lot of motivation," said the winner, who had taken three weeks off from training after the tragedy.

On the tribune, rappers Snoop Dogg and gymnastics icon Simone Biles watched the race and had hoped for a win from Lyles. They had to watch as their compatriot was driven out of the arena in a wheelchair. Lyles' unique quadruple mission has failed prematurely: the 27-year-old, who was already wearing a mask in the call room, had planned to win four gold medals in Paris. After his spectacular triumph over 100 meters, he wanted to triumph over 200 meters as well as with the relay teams over 4x100 meters and 4x400 meters. The relay decisions are still pending. It is unclear whether he will be able to participate in them.

Lyles had made good on his promise last Sunday and won gold over 100 meters in a photo finish thriller. The exceptional sprinter beat Jamaica's Kishane Thompson by just 0.005 seconds.

Weber se queda sin medalla

Para Julian Weber, la maldición personal continúa, y su sueño de una medalla olímpica estalla de nuevo. El vicecampeón europeo lanzó 87.40 metros en una final emocionante y espectacular, finishing sixth. Sorprendentemente, el paquistaní Arshad Nadeem se coronó campeón olímpico. El vicecampeón del mundo, que compitió en su segunda competición de la temporada en París, estableció un récord olímpico con 92.97 metros. Solo cinco atletas han lanzado más lejos que el de 27 años, que ganó la cuarta medalla de oro en la historia olímpica para su país. La plata fue para el campeón olímpico de Tokio Neeraj Chopra (India/89.45), el bronce para el bicampeón mundial Anderson Peters de Granada (88.54).

Weber debe seguir esperando su primera medalla en el nivel mundial. Hace tres años en Tokio, el natives de Maguncia narrowly missed an Olympic medal, falling just 14 centimeters short of bronze. In the World Championships in 2022 and 2023, the soldier athlete also finished fourth - the drought continued in Paris.

Récord mundial para las mujeres

Sydney McLaughlin-Levrone de EE. UU. Could crown her second Olympic victory in the 400m hurdles with another world record. The 25-year-old won the final in 50.37 seconds, breaking her own record of 50.65 seconds set on June 30 in Eugene. This left her long-time rival Femke Bol from the Netherlands with no chance.

Bol finished in 52.15 seconds, which was only good enough for bronze behind Anna Cockrell from the USA, who ran 51.87 seconds. Earlier in Saint-Denis, the 24-year-old had led the Dutch mixed relay team to gold in the 4x400m with her final sprint.

