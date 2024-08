La estrella de VP Julia Louis-Dreyfus será la presentadora de un panel con gobernadoras durante el DNC.

Julia Louis-Dreyfus, quien interpretó a la primera vicepresidenta femenina ficticia de Estados Unidos en la premiada serie de HBO "Veep", es una ferviente defensora demócrata de toda la vida y ha hablado públicamente sobre temas de mujeres durante su carrera. (HBO, al igual que CNN, es propiedad de la compañía matriz Warner Bros. Discovery.)

El panel, que se llevará a cabo el 21 de agosto durante la semana de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, contará con las ocho gobernadoras demócratas del país: la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, la gobernadora de Kansas, Laura Kelly, la gobernadora de Maine, Janet Mills, la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul y la gobernadora de Oregón, Tina Kotek.

La estrella de "Seinfeld" expresó su emoción por moderar el panel en la DNC.

"Durante su mandato, las gobernadoras demócratas han hecho historia, cambiado la conversación sobre las mujeres en cargos ejecutivos y logrado grandes cosas por el bien de los ciudadanos de sus estados. Han roto techos de cristal y demostrado un excelente liderazgo. Sus voces son esenciales", Recently told Louis-Dreyfus to The Hollywood Reporter. "Estoy ansiosa por nuestra conversación y la oportunidad de destacar a estas líderes destacadas".

Louis-Dreyfus, quien ganó seis veces consecutivas el Emmy a la mejor actriz principal por su papel de Selina Meyer en "Veep", ha experimentado un gran renacimiento entre los espectadores que redescubren la serie después de que el presidente Joe Biden diera un paso al costado y respaldara a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial demócrata a principios de este verano.

Como si la vida imitara al arte, los fanáticos han notado las similitudes entre la serie y la subida al poder de Harris, en la que Louis-Dreyfus interpretó a la primera vicepresidenta femenina que luego se convirtió en la primera presidenta femenina.

Dado el gran número de memes y videos que circulan comparando la serie de comedia de HBO con el ascenso de Harris, el creador de la serie, Armando Iannucci, se sintió compelido el mes pasado a recordar lo obvio.

"Recuerda que todo eso lo inventamos", escribió Iannucci en respuesta a un comentario en X que resumía el ascenso y caída política de Meyer en la sitcom.

CNN's Lisa Respers France contributed to this report.

