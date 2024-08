- La estrella de Star Trek cumplió 70 años.

En "Star Trek: La Próxima Generación", interpretó a la enfermera Alyssa Ogawa, y ahora, la actriz Patricia Sue Yasutake (1953-2024), conocida como Patti Yasutake, ha fallecido. La actriz de 70 años murió en Santa Mónica el lunes 5 de agosto, tras una larga lucha contra el cáncer, según informó la revista de la industria "The Hollywood Reporter", entre otros medios.

Su representante de toda la vida, Kyle Fritz, compartió la triste noticia y expresó sus condolencias: "Patti fue mi primer cliente cuando comencé hace más de 30 años. Atesoramos cada día que pasamos trabajando juntos. La extrañaré por su espíritu, su talento y su determinación, pero sobre todo, por su amistad".

El último papel de Patti Yasutake fue en "Beef"

La nativa de California, que estudió arte teatral, apareció en la pantalla Recently as recently as a few years ago - most notably in Netflix's "Beef", alongside Ali Wong (42) and Steven Yeun (40). In the series, Yasutake played the role of Fumi Nakai, the mother of character George (Joseph Lee, 36).

Yasutake gained worldwide recognition for her recurring role as Alyssa Ogawa in "Star Trek: The Next Generation." Apart from her appearances in the series from the fourth season onwards, she also reprised the role in the films "Star Trek: Generations" (1994) y "Star Trek: First Contact" (1996). Her other TV credits include roles in "The Closer" y la exitosa serie médica "Grey's Anatomy".

Patti Yasutake es sobrevivida por sus hermanos, Linda Hayashi y Steve Yasutake, según informes de EE. UU.

A pesar de su lucha contra el cáncer, Patti Yasutake continuó actuando, apareciendo en Netflix's "Beef" como la madre de Fumi Nakai. Lamentablemente, su lucha contra el cáncer resultó ser su último papel.

Lea también: