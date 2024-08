La estrella de "Pantera Negra" muere a los 72 años.

La serie de películas "Black Panther" ya ha perdido a uno de sus grandes astros con Chadwick Boseman. Ahora, tiene que lamentar otra pérdida: Connie Chiume, quien apareció como una de las ancianas tribales en ambas partes, ha fallecido a los 72 años.

En 2020, Wakanda tuvo que decir adiós a su rey, Chadwick Boseman. El actor que interpretó al personaje principal de la primera película "Black Panther" había sucumbido al cáncer a los 43 años. Ahora, ha surgido otra triste noticia: Connie Chiume, quien interpretó a la representante de Zawavari en la tierra ficticia, ha fallecido. La actriz sudafricana tenía 72 años.

La triste noticia fue anunciada por la familia de Chiume en su cuenta oficial de Instagram. En un breve comunicado, dijeron: "La familia Chiume lamenta anunciar el fallecimiento de la actriz internacionalmente aclamada y galardonada Connie Chiume". Falleció el 6 de agosto en el Hospital Garden City de Johannesburgo. Las circunstancias de su muerte no se mencionan en la publicación, pero la familia ha prometido proporcionar más detalles en el momento adecuado.

Los mayores éxitos de Chiume llegaron con su papel en las dos películas "Black Panther". En el debut de la serie de películas en 2018, interpretó a una de las ancianas tribales. Cuatro años después, en "Black Panther: Wakanda Forever", volvió a interpretar su papel como Zawavari y se convirtió en la sucesora de Forest Whitaker's character Zuri como una importante representante de la ficticia Wakanda.

La llamada del acting se encontró tarde

En una entrevista con el "Sunday Times" hace unos dos años, habló sobre su extraño casting para la superproducción de Marvel: "Fui a una audición sin saber para qué estaba audicionando. Me dieron una escena y pude ver que el personaje era una mujer africana dirigiéndose a la nación. Me puse mi ropa africana, aprendí mis líneas. Di lo mejor de mí". Que "Black Panther" se convertiría en un éxito de taquilla masivo en ese momento era algo que no podía haber imaginado.

Chiume encontró su llamado al acting tarde, habiendo trabajado primero como maestra. A mediados de los 20, se mudó a Grecia para perseguir su carrera actoral. Después de unirse al elenco de la obra musical "Sola Sola" allí, gradualmente se hizo famosa en su país natal. A partir de la década tardía de los 80, apareció en numerous películas y series de televisión allí, incluyendo la serie dramática "Gomora". También apareció en el musical de Beyoncé "Black Is King".

