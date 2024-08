La estrella de la WNBA Dearica Hamby presenta una demanda contra la liga y el ex equipo por presunto tratamiento durante el embarazo

El pleito federal llega después de que Hamby fuera sometida a "actos repetidos de intimidación, discriminación y represalia que culminaron en enero de 2023 con el intercambio de Hamby (a los Ángeles Sparks) porque la delantera estrella estaba embarazada", dijo la firma en un comunicado.

El pleito busca daños compensatorios y punitivos no especificados.

La WNBA "no tomó medidas para corregir o abordar una clara violación" de los "derechos de Hamby bajo las leyes federales y estatales contra la discriminación", dice el pleito, presentado en la corte distrital de Nevada.

La WNBA está "al tanto de la presentación legal de hoy" y los oficiales están "revisando la queja", dijo un portavoz de la WNBA.

El equipo, que se mudó a Las Vegas desde San Antonio en 2018 después de ser vendido, no ha respondido a la solicitud de comentarios de CNN.

Hamby jugó para la organización desde 2015 hasta 2022, ganando un título de la WNBA en su última temporada. Firmó una extensión de contrato de dos años en junio de 2022, solo siete meses antes de ser intercambiada, según el pleito.

Hamby acusó por primera vez a las Las Vegas Aces de mala conducta poco después de ser intercambiada en enero de 2023, afirmando en las redes sociales que había sido "engañada, acosada, manipulada y discriminada" por el equipo antes de ser intercambiada.

Hamby cree que fue intercambiada debido a su embarazo.

Según el pleito, Hamby descubrió que estaba embarazada a mediados de julio de 2022, aproximadamente tres semanas después de firmar su extensión con las Aces, y luego informó al entrenador principal Becky Hammon y otros miembros del personal del equipo sobre el embarazo a principios de agosto de 2022. Siguió jugando, ganó el campeonato de la WNBA con las Aces en septiembre de 2022, y dos días después, durante una celebración pública en Las Vegas, anunció que estaba embarazada, según el pleito.

"Después de hacer público su embarazo, la demandante Hamby experimentó cambios notables en la forma en que fue tratada por el personal de las Las Vegas Aces", dice el pleito.

Alrededor del 15 de enero de 2023, según el pleito, Hammon le dijo a Hamby en una llamada telefónica que Hamby era una "incógnita", que las Aces "necesitaban cuerpos" y que Hamby no estaría lista para jugar a tiempo para la temporada 2023, para la cual comenzarían los partidos de pretemporada en abril.

"En respuesta, Hamby aseguró a Hammon que estaba comprometida con el equipo, que daría a luz durante la temporada baja y que anticipated estar completamente lista para jugar para el inicio de la pretemporada", dice el pleito.

Durante la llamada, Hammon "acusó a la demandante Hamby de firmar su extensión de contrato sabiendo que estaba embarazada, una acusación falsa que Hamby negó", y dijo que el personal de las Aces creía "que Hamby volvería a quedarse embarazada", según el pleito.

Según el pleito, Hamby le preguntó a Hammon dos veces durante la llamada: "¿Me estás intercambiando porque estoy embarazada?". Hammon respondió, según el pleito: "¿Qué quieres que haga?".

"Hammon no negó la acusación de que Hamby estaba siendo intercambiada porque estaba embarazada", dice el pleito.

CNN ha buscado comentarios de Hammon.

En mayo de 2023, Hammon le dijo a los reporteros: "(Su embarazo) no fue un problema y nunca fue la razón por la que tomamos la decisión de mover a Hamby.

"Tomamos la decisión de mover a Hamby porque podíamos conseguir tres cuerpos por su contrato único... Nunca fue un problema y nunca fue la razón por la que fue intercambiada. Simplemente no lo fue".

Al entrenador se le impuso una sanción por incumplimiento de políticas

Hamby dio a luz a su hijo, Legend, el 6 de marzo de 2023, dice el pleito, y reporting for training camp with the Sparks on April 28, 2023. She played in all 40 of the team’s regular season games, the suit says.

La WNBA investigó las acusaciones de Hamby después de que ella presentara una queja en enero de 2023 y luego suspendió a Hammon por dos juegos por violar las políticas laborales de la liga y el equipo. La WNBA también le quitó a las Aces su selección de la primera ronda del draft de 2025 por "beneficios impermisibles en conexión con el contrato de Hamby", pero los abogados de Hamby dicen que la liga se ha negado a divulgar los detalles de su investigación. Un comunicado de prensa de la liga de 2023 dijo que Hammon fue suspendida por "comentarios hechos por Hammon a Hamby en conexión con el reciente embarazo de Hamby".

"La WNBA es, en su núcleo, un lugar de trabajo, y las leyes federales han protegido a las mujeres embarazadas de la discriminación en el trabajo durante mucho tiempo. Las campeonas del mundo Aces exiliaron a Dearica Hamby por quedar embarazada y la WNBA respondió con una leve palmada en la muñeca", dijeron los abogados de Hamby en el comunicado del lunes.

"Todas las madres potenciales de la liga ahora están

Hamby, quien también es dos veces ganadora del premio WNBA a la Mejor Sexta Mujer, promedia 19.2 puntos y 7.4 rebotes por partido en esta temporada – ambas estadísticas entre las 10 mejores – y fue votada para jugar el partido de las estrellas por tercera vez.

Recientemente, Hamby ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos como miembro del equipo femenino de 3x3 de EE. UU. En junio, firmó una extensión con las Sparks, lo que la mantendrá con ese equipo hasta 2025.

“Estoy agradecida de haber encontrado un hogar en LA con un grupo de propietarios y una organización que cree en mí y ha sido nada más que supportive desde el día en que llegué”, dijo Hamby en un comunicado de prensa de las Sparks sobre la extensión. “Me emociona seguir construyendo con mis compañeras y devolver las Sparks al estándar que se ha establecido históricamente”.

