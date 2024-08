- La estrella de la música tiene que posponer más conciertos

Rod Stewart (79) ha tenido que posponer nuevamente un concierto. Después de tener que cancelar una importante presentación en Las Vegas hace cuatro días, han seguido los cambios en la programación de conciertos - esta vez por diferentes razones de salud. Como se anunció en su página oficial de Instagram, el cantante británico actualmente está sufriendo una infección por COVID-19 y ha tenido que cancelar dos shows como resultado.

El Espectáculo Número 200 en Vegas También Fue un No-Show

A principios de la semana, Stewart tuvo que cancelar inesperadamente una presentación muy especial. En 2011, debutó con "Rod Stewart: The Hits" en Las Vegas. El 7 de agosto, estaba programado para celebrar el final de sus conciertos en Las Vegas con su 200ª presentación en el famoso Colosseum de Caesars Palace. Sin embargo, esto no se materializó.

En ese momento, no se citó COVID-19 como la razón de la cancelación. En el correspondiente posteo, Stewart escribió que había contraído faringitis estreptocócica, una infección bacteriana de la garganta. "La mayoría de la gente puede trabajar con esto, pero obviamente no yo", explicó la cancelación.

Sin embargo, las presentaciones de Stewart en Las Vegas no han llegado a su fin ignominioso. A pesar de que initially se había anunciado que sería su último show, justo antes de su cancelación, el cantante de 79 años pudo anunciar que regresará para más presentaciones el próximo año. "Vegas, me estoy divirtiendo demasiado para dejar que esto sea el final, así que volveremos para un bis", también anunció en Instagram.

