- La estrella de jazz Pat Metheny: "Methuselah cumple 70 años".

La vida de un músico de gira puede ser una rutina para muchos, pero para el guitarrista de jazz Pat Metheny, que cumple 70 años hoy, es su estilo de vida preferido, como reveló a la Agencia de Prensa Alemana. "Es más fácil para mí que la vida civil. Solo tengo que tocar lo mejor que pueda por las noches, estoy acostumbrado a eso - y así me las arreglo".

Aunque el guitarrista multiplatino ha pasado la mayor parte de su vida de gira, también valora a su familia con tres hijos. "Lo importante es encontrar el equilibrio", dice, y parece haberlo encontrado tanto en su vida privada como profesional.

Su reputación como guitarrista no podría ser mejor: a los 14 años ganó un prestigioso concurso de guitarra, a los 15 tocó con las grandes leyendas del jazz de Kansas City, a los 18 fue profesor de guitarra en la Universidad de Miami, y un año después en el famoso centro de talentos, el Berklee College Of Music en Boston.

39 nominaciones al Grammy y 20 premios Grammy

Metheny ha tocado con leyendas del jazz como Herbie Hancock, Gary Burton y Michael Brecker, pero también con actos de pop y folk - como Joni Mitchell, Bruce Hornsby y David Bowie. Pat Metheny ha lanzado más de 30 álbumes en solitario y alrededor de una docena de larga duración con su Pat Metheny Group, que lidera.

39 nominaciones al Grammy y 20 premios Grammy señalan al artista de cabello largo como uno de los músicos más exitosos de todos los tiempos. Pero Metheny no se deja llevar: "Estoy agradecido por estos premios, pero la realidad es que hemos tenido músicos como Bach - y nadie se acerca a ese estándar".

Nuevo álbum recientemente lanzado

Su cercanía a la música clásica también es evidente en su nuevo álbum "MoonDial" (BMG), que se lanzó a finales de julio. En él, interpreta 13 composiciones extranjeras y propias en una guitarra baritona especialmente diseñada - gran música instrumental en la que el jazz, el latín, la clásica, los clásicos de los Beatles y las melodías del Gran Libro de la Canción Americana encuentran un denominador común.

Pero Metheny probablemente protestaría ahora, porque no le gustan las etiquetas de estilo estandarizadas. "La música es algo grande", dice. "Si alguien es creativo, no importa qué forma, me siento atraído por ello. Las clasificaciones de género son completamente irrelevantes para mí".

Así que no tuvo reparos en 1984 cuando grabó la canción "This Is Not America" con David Bowie. El encuentro con el británico pop excéntrico aún lo hace suspirar 40 años después: "Bowie era una de las personas más inteligentes que he conocido. Era brillante. Verlo trabajar y cantar fue una experiencia extremadamente enriquecedora".

No habrá fiesta por el cumpleaños

