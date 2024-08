- La estrella de "GZSZ" habla de la madre espartana

"La actriz de 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten', Maria Wedig, tiene una hija adolescente y un bebé. A veces encuentra desafiante, pero también enriquecedora, como le contó a RTL al final de su licencia de maternidad.

'No vamos a andarnos por las ramas', dijo la mujer de 40 años en la entrevista. 'Es muy demandante. No estoy diciendo que no lo sea con dos hijos pequeños, pero con los intereses y demandas de mis hijos siendo tan diferentes, es difícil equilibrar ambos'.

Wedig explicó: 'A veces es difícil no darle a mi hija la atención que se merece. Los niños pequeños no recuerdan el tiempo tumultuoso cuando llega un nuevo hermano, pero mi hija es muy consciente de ello. Pero como todo en la vida, es una fase que pasará. También nos hemos vuelto bastante creativos para utilizar cada pequeño momento para nosotros mismos'.

La actriz que interpreta a 'Nina Klee' en 'GZSZ' actualmente está disfrutando de sus últimas vacaciones antes de volver al set. 'El tiempo vuela tan rápido, y aunque soy consciente de ello, me sorprende cómo ha pasado tan rápido este año del bebé. Fue un año lleno de momentos maravillosos, caos emocionante, momentos agotadores y mucha felicidad'.

Volverá frente a la cámara en septiembre y se verá en la telenovela diaria en el otoño, dijo. 'Estoy muy emocionada y un poco nerviosa, debo admitir. Pero como todo en la vida, llevará algo de tiempo encontrar mi ritmo, y luego es como si nunca hubiera cambiado'. Todavía no sabe cómo evolucionará su papel como Nina en la serie. 'Me dejaré sorprender cuando reciba los nuevos guiones pronto'.

