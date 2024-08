- La estrella de cabaret Richard Rogler está muerto.

Fue una de las figuras más importantes de la escena del cabaret alemán: Richard Rogler ha fallecido. Tenía 74 años, según anunció su familia el martes en Colonia. Rogler, el primer presentador de la popular serie de WDR "Picos de Medianoche", era considerado un pionero del arte escénico político. Según los informes, el natives de Colonia falleció el domingo.

El ganador del Premio Grimme Rogler, originario de Alta Franconia, comenzó su carrera en 1974 con teatro infantil y luego actuó con Heinrich Pachl como el duo "El verdadero Anton". Desde 1986, ha estado en escena con programas en solitario.

Durante décadas, llegó a una amplia audiencia en toda Alemania con numerosos programas exitosos y recibió varias veces el Premio Alemán de Cabaret antes de retirarse del negocio de giras en 2018. Rogler pertenecía al conjunto "Limpiaparabrisas" y también moderó los programas de televisión de radiodifusión pública "Velada social", "El cabaret furioso de Rogler" y "La libertad de Rogler".

En un obituario, su familia dijo que Rogler había combinado de manera única "energía ilimitada, habilidad actoral, ira sagrada y profundo amor por sus personajes para tejer juntos teatro y cabaret, gran teatro del mundo y pequeña obra, actualidad política y abismos humanos en una forma completamente nueva".

Su colega del cabaret Wilfried Schmickler lo homenajeó como un "gigante modelo". "Fue una revelación para mí cuando lo vi por primera vez en el escenario", dijo Schmickler a la agencia de prensa alemana en Colonia. "Estar en el escenario con una nariz así, expresar su opinión de manera tan feroz y punzante".

El "humor casual y gran habilidad para presentar cosas" de Rogler lo habían fascinado, dijo el hombre de 69 años que aparecía regularmente en "Picos de Medianoche". "Me ha influido y a muchos otros artistas de cabaret de manera duradera".

En una entrevista de dpa en 2015, Rogler dijo: "No me siento nada especial, soy un demócrata de corazón y siempre he operado según el principio: si alguien se siente atacado o ofendido, no debe preocuparse, porque el siguiente será en diez minutos".

El fallecimiento de Rogler ocurrió el domingo, según anunció su familia en Colonia. Su carrera influyente abarcó décadas, con numerosos espectáculos de cabaret exitosos y apariciones en televisión en programas como "Picos de Medianoche" y "El cabaret furioso de Rogler".

Lea también: