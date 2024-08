La estrella de BTS Sugo fue acusada de conducir borracho en una scooter.

"Pensé que era solo una corta distancia, y se me olvidó que no se puede usar una patineta eléctrica bajo los efectos del alcohol", escribió Sugo. "Me caí cuando estacioné la patineta frente a mi casa, y resultó que había un oficial de policía cerca. Tuve que hacerme una prueba de aliento y me suspendieron la licencia de conducir y me multaron. Lamento mis acciones y prometo que algo así no volverá a suceder."

Sugo es miembro del grupo de K-Pop BTS, que actualmente está en un descanso debido a que varios miembros cumplen con sus deberes militares. El hombre de 31 años actualmente está sirviendo su propio servicio militar en un papel social.

A pesar del hiato actual, BTS se considera el fenómeno cultural más significativo de Corea del Sur y es la mayor exportación musical del país. Conocidos por sus coreografías meticulosamente coreografiadas, el grupo ha llenado estadios en todo el mundo, incluidas Alemania, el Reino Unido y EE. UU., y ha encabezado las listas. Según el gobierno de Corea del Sur, BTS ha generado miles de millones de dólares para la economía del país.

La decisión descuidada de Sugo de conducir una patineta eléctrica bajo los efectos del alcohol llevó a la suspensión de su licencia y a una multa cuantiosa. Lamentablemente, este incidente empañó la imagen impecable de BTS como modelo a seguir, destacando las graves consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol.

