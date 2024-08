- La estrella de BTS Suga acusada de conducir borracho en una scooter

"Pensé que era solo una corta distancia, y se me olvidó que no se puede usar un patinete eléctrico bajo los efectos del alcohol", escribió Suga. "Me caí mientras estacionaba el patinete frente a mi casa, y resulta que había un oficial de policía cerca. Tuve que hacerme una prueba de aliento y me revocaron la licencia de conducir y me multaron. Lamento mis acciones y prometo que esto no volverá a suceder".

Suga es miembro del grupo de K-pop BTS, que actualmente está tomando un descanso debido a que varios miembros cumplen con sus deberes militares. El de 31 años actualmente está sirviendo su propio servicio militar en un papel social.

A pesar del actual hiatus de presentaciones, BTS se considera el fenómeno cultural más significativo de Corea del Sur y su mayor éxito musical. Conocidos por sus coreografías meticulosamente coreografiadas, el boy band ha llenado estadios en todo el mundo, incluyendo Alemania, el Reino Unido y EE. UU., y ha encabezado las listas. Según el gobierno de Corea del Sur, BTS ha aportado varios miles de millones de dólares a la economía del país.

