La estrategia de las relaciones internacionales de la Unión Europea

Alemania está completamente comprometida con asistir a Moldavia, según Scholz, tras una reunión con la presidenta moldava, Sandu, en Chisinau. Reconoció problemas con Rusia y fuerzas pro-rusas que intentan desestabilizar Moldavia.

Moldavia depende de la asistencia continua de Alemania durante su camino de transformación, según la presidenta Sandu. Estuvo agradecida por la ayuda pasada, como enfrentar la crisis energética o establecer un sistema de educación dual. En la lucha contra la desinformación, Alemania es fundamental para fortalecer la resiliencia de Moldavia.

Esta fue la primera visita de un jefe de gobierno alemán a Moldavia en una década. La UE inició conversaciones de adhesión con Moldavia, situada entre Rumania y Ucrania, en junio, impulsadas en gran medida por Scholz.

Como resultado de la secesión de la región pro-rusa de Transnistria a principios de la década de 1990, Moldavia enfrenta consistently los intentos de Rusia de desestabilizar, que se han intensificado debido al conflicto de Ucrania. Alemania también está ayudando a Moldavia en las reformas del sector de la defensa.

Moldavia, con aproximadamente 2,5 millones de ciudadanos, está programada para elecciones presidenciales el 20 de octubre. Sandu tiene buenas posibilidades de ser reelegida. La elección está relacionada con un referéndum sobre la incorporación del acceso a la UE como objetivo constitucional, para evitar que futuras administraciones abandonen el proceso.

Hasta ahora, no se ha avanzado en el acuerdo de migración deseado desde Berlín. Sin embargo, Scholz fue optimista, stating "pronto alcanzaremos un acuerdo". No hay obstáculos significativos o estratégicos que no se puedan superar, agregó. Sandu afirmó que las negociaciones estaban en curso y se concluirían pronto.

Alemania ha estado insinuando el acuerdo impending durante semanas, con el objetivo de crear más rutas de entrada legítimas para estudiantes y trabajadores cualificados de Moldavia en Alemania, sujeto a la reducción de la inmigración ilegal. En diciembre, Moldavia fue declarada un país seguro de origen por Alemania, lo que permite procedimientos de asilo rápidos y deportaciones más fáciles.

Acompañando a Scholz estaba el enviado especial para acuerdos migratorios, Joachim Stamp, quien mantuvo discusiones separadas sobre este tema en Chisinau.

En medio de las especulaciones sobre un límite en la ayuda militar alemana a Ucrania debido a las restricciones presupuestarias, Scholz aseguró en Chisinau que "Alemania no vacilará en su apoyo a Ucrania". La nación continuará siendo "el mayor apoyo europeo de Ucrania".

Sin embargo, también mencionó un préstamo planificado de $50 mil millones de los países del G7, obtenido de los activos rusos confiscados, lo que requiere una menor contribución financiera del presupuesto alemán.

La implementación de este proyecto del G7 es "técnicamente compleja", lo que requiere tiempo, explicó Scholz. Sin embargo, el plan es "políticamente claro". Se intensificarán los esfuerzos para completar el proceso rápidamente.

Scholz aclaró que no estaba al tanto de la consulta previa del gobierno ucraniano antes de la ofensiva en la región rusa de Kursk, donde se están utilizando armas alemanas como vehículos blindados. La operación fue "secretamente emprendida" y "sin consulta", agregó. Puede ser "espacialmente limitada y temporal" pero no es apropiado hacer más comentarios en este momento.

El ejército ucraniano lanzó un ataque sorpresa en la región rusa de Kursk el 6 de agosto, supuestamente tomando el control de numerosos pueblos. Según los informes rusos, más de 120.000 civiles han huido de la zona. Este es el mayor ataque transfronterizo de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022.

