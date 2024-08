- La estabilidad política de Alemania: bajo escrutinio por el borde de la democracia

El pasado semana, en una entrevista con el renombrado autor estadounidense Jonathan Franzen, este elogió a Alemania como un modelo a seguir. Franzen, quien ha pasado años viviendo aquí, alabó a nuestra nación por asumir la responsabilidad de sus atrocidades nazis y por tener leyes que prohíben ciertos símbolos y eslóganes. Sin embargo, como extranjero, Franzen puede tener una perspectiva diferente.

A pesar de la tendencia actual de ver a Alemania negativamente, nuestro país tiene muchas cosas de las que estar orgulloso. Estas incluyen nuestros medios de comunicación libres, cortes justas e independientes, partidos democráticos sobrevivientes y la continuación de la aceptación de la democracia. Pero hay una amenaza acechando, ya que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) está encuestado en segundo lugar a nivel nacional y podría convertirse en el partido más fuerte en las elecciones estatales de Sajonia y Turingia, según una encuesta de Forsa para Stern y RTL. Esto podría llevar al líder de la AfD, Björn Höcke, quien puede ser legalmente etiquetado como fascista, a la palestra y potencialmente a la responsabilidad gubernamental.

Nuestro reportaje de portada no se centrará únicamente en Höcke, sino que también examinará a aquellos que podrían votar por él. Nos adentraremos en lo que motiva a estas personas.

La división alemana

Martin Debes, nuestro autor del título que proviene de Turingia, ve este tema como una cuestión profundamente personal. Debes está de acuerdo con el sociólogo Steffen Mau, quien afirma que Alemania está "desigualmente unida" debido a los efectos de la RDA y la transformación de Alemania Occidental. Él escribe: "La dictadura moldeó a las personas a través de la opresión y la propaganda. Para la mayoría, la libertad que lograron trajo nuevas oportunidades y prosperidad. Pero muchos sufrieron desempleo y pérdida de estatus. Los efectos de la desindustrialización, la emigración y el intercambio de élites persisten. Como resultado, los alemanes del este son, en promedio, más viejos y menos ricos que los alemanes del oeste; también la proporción de hombres en la población es más alta en el este. Los alemanes del este están menos organizados en sindicatos, iglesia o un partido. Tienen ingresos más bajos, menos hijos y una esperanza de vida más baja".

La lista de quejas compilada por Forsa es larga: la guerra de Ucrania, la delincuencia, la inmigración, la inflación y la desigualdad social encabezan la lista. Las amenazas del extremismo de derecha o el cambio climático siguen.

Debes resume: "Como resultado, el estado de ánimo es agrio en algunos lugares. Una gran minoría se siente de segunda clase y dependiente. Su confianza en las instituciones es menor, y sus vistas son más radicales. Y eso los hace más susceptibles a movimientos populistas y extremistas".

Si piensas que esto es un fenómeno exclusivo de Alemania Oriental, recuerda: la AfD también encuentra apoyo en el Oeste. Lee más aquí.

Cuando un famoso actor muere, siempre siento la necesidad de ver todas sus películas de nuevo. Alain Delon, con más de 80 películas en su haber, presenta un doble desafío. Ha protagonizado tanto excelentes obras maestras como películas mediocres. Pero incluso a los 88 años, Delon no ha perdido mucho. Sin embargo, cuando murió, Francia pareció detenerse por un momento. Así que pensé de nuevo: perhaps other countries treat their stars, with their strengths and weaknesses, more gently because they remember that even great stars are humans, not always perfect.

