- La escuela de Sömmerda prohíbe la ropa sin vientre

Ropa 'bauchfreie' está actualmente prohibida en una escuela regular en Sommerda. La directora de la Salzmannschule, Antje Koch, confirmó esto en respuesta a consultas de los medios. Al parecer, habían habido casos de acoso debido a la vestimenta de algunos estudiantes. La escuela así cumple con su deber de protección infantil.

Portavoz del Ministerio: No se conoce caso similar

Un portavoz del Ministerio de Educación de Turingia declaró que no se había conocido ningún caso similar en el estado hasta ahora. No hay recomendación general del estado sobre el código de vestimenta. "Hasta ahora, hemos hecho bien dejando que las escuelas manejen esto directamente". Es importante que no se restrinja demasiado la libertad de los estudiantes.

Se han vuelto a discutir temas como este, como el de los pantalones de jogging en clase, en Turingia. Es importante discutir tales cosas en la escuela. Sin embargo, los símbolos de organizaciones inconstitucionales no tendrían cabida allí.

Según un informe del "Thüringer Allgemeine Zeitung", la conferencia de maestros de la escuela ya ha decidido sobre el código de vestimenta. Sin embargo, esto aún debe ser confirmado por la conferencia escolar a finales de agosto, que también incluye representantes de estudiantes y padres. Hasta entonces, los estudiantes deben cumplir con el código de vestimenta.

Los estudiantes de la escuela regular en Sommerda actualmente no pueden usar ropa 'bauchfreie' debido a incidentes de acoso. A pesar de este problema, el Ministerio de Educación de Turingia no ha implementado un código de vestimenta estatal, ya que creen que es importante dejar que las escuelas manejen tales asuntos directamente.

Lea también: