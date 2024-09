- La escritora Mia Couto obtiene un distinguido galardón literario en México

El escritor mozambiqueño Mia Couto ha obtenido el prestigioso Premio FIL de Literatura en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México. El jurado reconoció al autor de "La confesión de la leona" por su excepcional habilidad literaria en portugués, que resalta y empatiza con los vínculos históricos, culturales y geopolíticos del continente africano.

El premio de $150,000 (aproximadamente €135 millones) se entregará el 30 de noviembre durante la inauguración de la Feria del Libro de Guadalajara, el mayor evento literario del mundo hispanohablante. Couto, de 69 años, whose real name is António Emílio Leite Couto, won the prestigious Camões Prize in 2013, the most significant literary honor in the Portuguese-speaking world.

Nacido en Beira, Mozambique, y de padres portugueses, las obras literarias de Couto, como novelas, poesía y cuentos, llevan fuerte influencia de autores brasileños como Jorge Amado y Carlos Drummond de Andrade, así como del "realismo mágico" latinoamericano. Varios de los libros de Couto han sido traducidos al alemán, como "El país de los caminantes del sueño" (dipa, Frankfurt am Main 1994) y "Bajo el árbol de frangipani" (Unionsverlag, Zurich 2007).

Entre otros premios destacados en la carrera de Couto se encuentran el Neustadt International Prize for Literature en 2007 y el Premio Princesa de Asturias de Literatura en 2016. Sus obras literarias, que beben de una amplia variedad de influencias, ofrecen una perspectiva diferente sobre los narrativos africanos, bellamente entrelazando la realidad con lo fantástico.

