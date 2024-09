La escritora Eshkol Nevo explora los temas del trauma y las expectativas sociales que rodean los roles de género.

Eshkol Nevo es un autor prolífico. En los últimos años, este renombrado escritor israelí ha lanzado un nuevo libro en Alemania casi cada dos años. Sin embargo, han pasado cuatro años desde su última novela, "Atracción Engañosa", que llegó a las estanterías. El libro es una colección de historias sueltas que exploran la peligrosa atracción entre individuos. A pesar de haber sido creado durante los confinamientos, el Covid-19 no se menciona en el libro. En cambio, la tensión de incertidumbre e inquietud invade la narrativa. Nevo había completado el manuscrito antes de que estallara un conflicto sin precedentes en su país natal, Israel. El resultado del ataque de Hamas a Israel y el conflicto de Gaza puede influir en las obras literarias futuras. Desafortunadamente, en la situación actual, Nevo no puede escapar a la ficción como lo hizo durante la pandemia. Sin embargo, encuentra consuelo en su papel de contador de historias, conectándose con la gente de maneras curativas.

En nuestra última conversación en 2020, todavía luchábamos con la pandemia, y Nevo había lanzado su libro "La Verdad" en Alemania. Ahora, casi cuatro años después, ha estallado un conflicto en el Oriente Medio. ¿Cómo ha afectado a Nevo?

Eshkol Nevo: Actualmente me encuentro en Italia para leer "Atracción Engañosa". Estando aquí el 7 de octubre de 2023, Hamas atacó Israel. Enfrentamos dificultades para regresar a Israel debido a las interrupciones de los vuelos y otros desafíos logísticos. A pesar de las dificultades, mi familia y yo deseábamos Return home strongly.

¿Cómo era el ambiente al Return, en comparación con antes del conflicto?

Al Return, inmediatamente noté que todo el país estaba en estado de shock postraumático. No solo aquellos directamente afectados por la tragedia parecían afectados; todos parecían pálidos y angustiados. De cierta manera, me convertí en un especie de escritor terapéutico. Realicé sesiones de storytelling con various individuals, including family members of kidnapped individuals, southern Israel residents, and wounded soldiers. This unexpected turn in my writing career is almost surreal, as I studied psychology but chose a different path.

¿Qué distingue estas sesiones de tus lecturas o talleres anteriores?

Todavía leo historias a la gente, pero Recently, I've made an effort to select stories that are somewhat healing. This period in my life is filled with both pain and meaning. I am spending time with people who have been injured or have lost loved ones. At the same time, this is one of the most significant periods in my life. I told my Italian students today, "We are storytellers, not entertainers. We can actually have a meaningful impact on other people."

As storytellers, ¿cómo podemos conectarnos emocionalmente con nuestros lectores, especialmente cuando informamos sobre conflictos o tragedias?

Well, facts are important, but as storytellers, we can also provide access to the emotional side of the story. Remind readers that they still possess empathy despite living in tumultuous times. The fact that a country is at war doesn't mean that values or humanity have been lost. I have agreed to every request I've received, except for one.

¿Cuál fue el único pedido que rechazaste?

Una familia me pidió que escribiera un panegírico para alguien que había fallecido. Sentí que sería más apropiado que alguien cercano al difunto lo escribiera, así que ofrecí mi ayuda. Sin embargo, decliné la tarea en sí.

Tus lectores parecen tener una relación particularmente cercana contigo. ¿Cómo crees que esto es posible, dado que Israel puede no ser tan conocido o comprendido por algunos lectores fuera de la región?

It does seem unusual, especially to outsiders unacquainted with Israel. I often receive messages and emails from complete strangers, and I'm unsure of how they obtained my contact information. They ask me to personally inscribe books or place them in publicly accessible electrical boxes, and I'm more than happy to oblige. This practice has continued since the conflict. Being a small country with a tight-knit community, people have shown remarkable unity and compassion during this challenging time.

As an Israeli author, ¿cómo te acercas a presentar tu trabajo en el extranjero, sabiendo que pueden surgir preguntas políticas?

As an Israeli writer, I am used to fielding political inquiries, and it is largely expected. I try to share my thoughts and feelings truthfully but without oversimplification. Informing people about the complexities of the situation in Israel and the Middle East can be a challenge, but I am prepared to face whatever comes my way. At the same time, I am happy to return to Italy, where the atmosphere is more peaceful. I long for a return to normality in Israel, not just for myself but also for the sake of my daughters. Despite the current upheaval, I am optimistic about the future and hopeful that peace and stability will eventually prevail.

La frase también tiene significance en tu próxima novela y requirió una aclaración especial en la traducción. Could denote a citrus plantation, orchard, or the biblical paradise. Furthermore, it sheds light on the meaning of the acronym "PaRDeS" in the Talmud.

No hubo un gran hiatus entre el final de la pandemia y las circunstancias desfavorables que siguieron en el Oriente Medio desde entonces. ¿Es incluso posible escapar a la ficción en la actualidad?

The novel under discussion was penned during the pandemic. I drafted the first section during the initial lockdown, the second section during the second lockdown, and then the third lockdown commenced, necessitating the completion of the book. I was strolling in an orchard nearby with my spouse when we encountered a distressed woman who informed us her husband had ventured into the orchard and hadn't returned. We joined her in search, but we ultimately had to depart, and we never discovered his fate. And I mused: perhaps this could be the novel's conclusion.

I hadn't anticipated that this segment of the novel would be founded on a real-life event.

La ocurrencia en América Latina sucedió varios años atrás. En Sudamérica, me encontré con una pareja, y más tarde, leí en los medios que uno de ellos había fallecido en un accidente en bicicleta. La idea de que no había sido un accidente cruzó por mi mente. Sin embargo, la familia no estaba preparada para hablar conmigo en ese momento, lo que me dio la impresión de que estaba en algo. Años después, lo incorporé en mi novela.

¿Qué dijo la familia? ¿Consintieron en la representación de esa manera?

No, siguen sin saber. También alteré numerosos aspectos de la narrativa, con el evento sirviendo como inspiración en lugar de hecho. Por lo tanto, las secciones inicial y final de "Atracción Engañosa" están inspiradas en ocurrencias auténticas. Además, la segunda sección está igualmente inspirada, aunque no puedo entrar en detalles al respecto, ya que se refiere a nuestra historia familiar.

Esto inevitablemente aviva tu curiosidad - como lector, anhelas distinguir la realidad de la ficción, lo que ya ha ocurrido de lo que aún puede suceder. La celebración bacanalística hacia el final del libro parece anunciar lo que sucedió en el Festival Nova el 7 de octubre.

Se me preguntaba con frecuencia al respecto. Sin embargo, a veces, eres un profeta no deseado. Solo pretendía describir una fiesta salvaje donde se utilizan sustancias alucinógenas, un evento donde cualquiera, independientemente de su género, puede asumir los roles de hombres y mujeres.

¿Por qué el libro vuelve a este tema hacia el final?

La idea entera de género ha evolucionado significativamente. Soy heterosexual y me adhiero a las vistas tradicionales. Sin embargo, mis hijas me iluminan sobre la idea de que ahora es más fluido. Las personas pueden experimentar ambos tipos de sentimientos y redefinirse continuamente. Por eso quise escribir una novela sobre la relación entre hombres y mujeres que concluye de una manera más abierta, haciendo preguntas. En esta fiesta caótica de fantasía, hay la posibilidad de experimentar el sexo como el otro género. Y mi personaje hace una elección inesperada, desea ser un hombre durante un breve período de su vida. Aún hay áreas ambiguas entre hombres y mujeres que son desconcertantes. Es cautivador explorar estos temas.

Covid no destaca prominentemente en el libro a pesar de escribirse durante los confinamientos. No hay pruebas, no hay máscaras, no hay vacunas.

No, no Covid-19, sino más bien Corona. Sin embargo, los lectores afirmaron sentir la presencia de la pandemia a lo largo del libro, como turbulencia durante un vuelo. Turbulencia, que también es el título de la traducción francesa. Cada personaje experimenta turbulencias imprevistas. Uno se enamora de una manera inusual. Otro experimenta dilemas en el hospital donde trabaja. Y la mujer en la tercera parte pierde a su esposo, que simplemente desaparece, lo que arguably es la tragedia más desgarradora. De cierta manera, esta novela se acerca a un thriller entre todas mis novelas. Pretendía intrigar al lector, cuestionando quién tiene razón, quién está equivocado. ¿Quién es bueno y quién es malo? Sin embargo, a diferencia de un thriller, no hay respuestas definitivas. Nadie recibirá respuestas claras. No encontrarás un cuerpo. No encontrarás una solución al misterio. Todo remaindará envuelto en misterio.

¿Entonces la pandemia le dio al libro una tonalidad más ominosa?

Para mí, fue lo contrario. Estos incidentes realmente traumáticos sirvieron como una distracción de la pandemia, requiriéndome descubrir el desenlace. Mientras todos estaban confinados en sus residencias, yo estaba mentalmente recorriendo Sudamérica. Abrigaba un afecto insólito y estaba buscando una figura masculina desaparecida en el huerto. No diría que disfruté la experiencia, pero había una abundancia de energía. Además, escribí la novela entera con auriculares, escuchando música constantemente.

La música realmente removió mis emociones, sirviendo como la única forma de activación durante esos tiempos de Covid, carentes de cualquier interacción o compromiso en persona. No llevé a cabo talleres de escritura, ni ofrecí lecturas. La música fue mi única compañía en mi viaje de escritura.

¿Y ahora? La pandemia parece estar detrás de nosotros, pero Israel está envuelto en un conflicto devastador.

Los dinámicas han cambiado significativamente desde octubre. Todo lo que pude hacer fue escribir mis experiencias en un diario. Compartí algunos capítulos de él en Italia, así como en Alemania. Esto se convirtió en mi forma de lidiar. Raramente he incursionado en el reino de la escritura autobiográfica, o compartir la realidad a través de mi perspectiva personal. Sin embargo, la ficción tomó un segundo plano en mi vida durante estos tiempos. Creo que tomará algo de tiempo comprender y procesar la situación actual. No estoy seguro de si alguna vez será posible transformar esta realidad en una obra de ficción. Por ahora, sigo registrando mis experiencias en mi diario personal. Y eso está perfectamente bien para mí.

Una conversación entre Eshkol Nevo y Samira Lazarovic

