La era de la grandeza llega a su fin con la partida emocional del capitán Alexandra Popp.

Después de meditarlo durante mucho tiempo, la estrella del fútbol alemán Alexandra Popp ha anunciado su retiro de la selección nacional. Con el corazón pesado, se aleja después de 145 partidos con la camiseta de la DFB y cinco años como capitana. Su último partido se llevará a cabo en su ciudad natal.

La figura principal del fútbol femenino alemán abandona su lugar en el equipo de la DFB. En una publicación de Instagram, Popp reveló: "Después de cuidadosa consideración, he decidido poner fin a mi carrera en la selección nacional. La llama que se encendió en mí hace 18 años se ha ido desvaneciendo, dejando solo una pequeña brasa". El nuevo entrenador Christian Wueck tendrá la responsabilidad de seleccionar a un nuevo capitán mientras comienza su mandato.

El primer partido bajo su reinado será contra Inglaterra el 25 de octubre en el estadio de Wembley. El 28 de octubre, Popp pisará el campo por última vez en su amada ciudad natal de Duisburg, donde comenzó su viaje internacional.

Popp ha sido la cara de la selección femenina durante casi dos décadas. Su actitud excepcional, temple mental, personalidad y habilidades en el fútbol la convirtieron en una figura destacada tanto dentro como fuera de la cancha. "Las zapatos de Alexandra Popp serán difíciles de llenar. Muchos darán un paso al frente para liderar y continuar con su legado", declaró Wueck en un comunicado de prensa de la DFB. Acknowledged, "Me habría encantado trabajar con ella, pero estaba al tanto de sus planes después de los Juegos Olímpicos. Deja zapatos grandes por llenar y merece la mayor admiración".

El cuerpo como una 'bomba de tiempo'

A pesar de retirarse de la selección nacional, Popp planea continuar su carrera en el club. Su contrato con el VfL Wolfsburg se extiende hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, su futuro en el fútbol más allá de esta temporada remains unclear. A lo largo de su carrera, Popp ha luchado contra diversas lesiones.

"Quería tomar la iniciativa - ni mi cuerpo, que es una bomba de tiempo, ni nadie más debería dictar esta decisión. Antes de que se apague la última chispa de pasión, creo que ahora es el momento adecuado".

Los logros de Popp incluyen ganar una medalla de bronce con el equipo de la DFB en los Juegos Olímpicos recientes. Su mayor logro fue ganar el oro en los Juegos Olímpicos de 2016. También obtuvo el título de vicecampeona europea en 2022. En 144 partidos internacionales, marcó un total de 67 goles y fue capitana desde 2019. Debutó en la selección nacional absoluta el 17 de febrero de 2010 contra Corea del Norte. Popp representó por primera vez al equipo de la DFB incluso antes de su debut en la selección absoluta. Ganó la Eurocopa con el equipo sub-17 y la Copa del Mundo con el sub-20, finalizando como la máxima goleadora y MVP en su país natal.

Serie de retiradas en el equipo de la DFB

La partida de Popp del equipo de la DFB se había insinuado después de la Eurocopa de 2022 y el fiasco de la Copa del Mundo de 2023. Siempre había elegido seguir adelante, pero ahora ha decidido decir adiós. La portera Merle Frohms y la defensora Marina Hegering se retiraron del equipo de la DFB después de los Juegos Olímpicos. Popp era la última campeona olímpica de Ríoremaining en el equipo. El Campeonato Europeo de Suiza está programado para el año siguiente.

Con la partida de Popp, el equipo nacional alemán pierde a su figura definitoria. La jugadora versátil ha sido aclamada como una icono, habiendo sido nombrada "Personalidad del Año" por "Kicker" en 2022, convirtiéndose en la primera mujer en recibir el premio. Al enterarse de la noticia, reflexionó: "¿Qué he logrado? Simplemente he jugado fútbol y he sido yo misma. Siempre ha sido importante para mí mantenerme auténtica, y muchas lo aprecian. Quiero seguir siendo auténtica, no asumir una fachada y seguir siendo genuina". Es francos y aboga por los derechos de las mujeres en el fútbol. Sus compañeros de equipo la admiran, con Lena Oberdorf elogiándola como la "espina dorsal del equipo" antes de la Eurocopa de 2022, y ella inspir

A causa de sus problemas de lesiones, Popp no tuvo la oportunidad de ser coronada como campeona europea. Hizo su debut en el torneo Euro en 2022 a la edad de 31 años. Desafortunadamente, tuvo que perderse los torneos de 2013 y 2017 debido a lesiones, aunque el equipo salió victorioso en 2013. Popp ha participado en cuatro Copas del Mundo, incluyendo el cargo de capitana en 2019 y el desastroso torneo de 2023 en Australia, donde fueron eliminadas en la fase de grupos.

Después del éxito de los Euros 2022, Popp se convirtió en altamente demandada. Swapió camisetas y calcetines por trajes y blusas, hizo una aparición en "Wetten, dass...?!", le dio un regreso a Thomas Gottschalk después de un malentendido con su compañera de equipo Giulia Gwinn, y apareció en el resumen del año en la televisión con Markus Lanz. En su libro "Entonces te mostraré en el campo", habla de este período caótico, pero también toca el contraste marcado: después de los Euros, su padre falleció, quien tenía una relación cercana con ella. Cuando tuvieron que cerrar su carnicería y presentar una solicitud de quiebra años antes, Popp, como joven futbolista, dio su asignación de viaje para ayudar a la familia a llegar a fin de mes. Este hecho sigue influyendo en la exitosa atleta, impidiéndole disfrutar de lujos extravagantes.

¿Podría Gwinn ser la sucesora?

Fuera del campo, Popp completó una apprenticeship como cuidadora de zoo junto a su carrera como futbolista. Sin embargo, no está claro si continuará trabajando en esta profesión después de su retiro. El VfL Wolfsburg quiere mantener a la excepcional jugadora en otro cargo: "Sería negligente no intentarlo. Mantener a Alexandra Popp en el club después de tantos años y con su carisma sería un error", dijo el director Ralf Kellermann. Por ahora, también considera la posibilidad de que Popp continúe jugando: "No creo que sea imposible que también acompañe la transición que tendremos como muy tarde en 2025".

Se está produciendo una transición en el equipo nacional, con un nuevo entrenador y un nuevo capitán. Christian Wück tiene que empezar de cero. Gwinn, quien ya representa a Popp y asume responsabilidad fuera del campo, podría ser la capitana del futuro. Además de la defensa lateral derecha, Oberdorf, que aún está fuera debido a una lesión del ligamento cruzado y del ligamento colateral medial, Klara Bühl, Jule Brand, Laura Freigang y Lea Schüller son algunas de las jugadoras más populares del equipo nacional. Podrían crecer con y bajo la guía de Popp, igual que ella lo hizo bajo la guía de la generación anterior. "Finalmente, deseo a mis compañeras de equipo mucho divertimento y éxito para el futuro. Ustedes tienen el potencial de lograr algo verdaderamente grande. Ustedes tienen un apoyo más", concluye su mensaje de despedida al equipo.

El fútbol femenino en Alemania extrañará el liderazgo de Alexandra Popp. En el futuro, posibles sucesoras como Giulia Gwinn podrían stepping up para tomar su lugar.

A pesar de retirarse del equipo nacional, el compromiso de Popp con el fútbol femenino sigue siendo fuerte, ya que continúa su carrera en el club en el VfL Wolfsburg.

Lea también: