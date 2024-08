La era de la carga gratuita ha terminado oficialmente.

En tiempos pasados, podías tener un agradable sábado haciendo compras en Costco (usando la tarjeta de membresía de tu hermana, por supuesto), visitando un museo (ingreso gratuito con tu identificación de estudiante de 15 años expirada) o acurrucándote en una maratón de reality shows (transmitiendo en el inicio de sesión de Netflix del exnovio de tu compañero de habitación de la universidad).

No lo llamarías robar, exactamente. perhaps moocheando. Explorando una laguna en un sistema de cultura comercializada que no creaste pero en el que estás obligado a participar - ¿y qué puede ser más capitalista que eso?

Pero gracias a la afinación de la tecnología que utiliza la América corporativa para policia de suscripciones, esos días de freeloading han llegado a su fin.

Costco y Disney anunciaron este mes que están fortaleciendo la vigilancia de los compartidores de cuentas.

Así que la próxima vez que quieras reabastecer tu reserva de almendras cubiertas de chocolate Kirkland, necesitarás una membresía honesta de tu propia que escanees en la puerta. ¿Quieres poner "Frozen" para los niños para tener dos horas para hacer literalmente cualquier otra cosa? Necesitarás un inicio de sesión de Disney+ asociado con tu hogar.

La tecnología que rastrea tu dirección IP y puede leer tu rostro se ha vuelto más sofisticada, y, como informó The Wall Street Journal la semana pasada, minoristas y servicios de transmisión cada vez más utilizan tecnología de verificación de estado que hace más difícil que la gente reclame descuentos estudiantiles en servicios como Amazon Prime o Spotify más allá de la graduación.

El juego de Netflix

Fortalecer la vigilancia de las cuentas compartidas fue muy exitoso para Netflix. Durante años, el gigante del streaming hizo caso omiso de la compartición de contraseñas porque hacerlo permitía que más personas experimentaran el producto y, lo que es crucial, llegaran a depender de él.

Netflix siguió creciendo y creciendo hasta 2022, cuando, por primera vez en su historia, la empresa perdió suscriptores, y los inversores se volvieron locos.

No fue solo porque "Virgin River" era prácticamente insoportable (lo siento, es verdad), sino también porque Netflix tuvo una repentina avalancha de competencia. Disney, Apple, HBO y Amazon fortalecieron sus juegos de transmisión. TikTok y YouTube también clavaron sus garras en nosotros. Y en cierta medida, Netflix fue golpeado por la llamada irresistible de finalmente salir con amigos a bares sin mascarillas, una actividad muy popular en ese momento.

Así que Netflix apostó por su lealtad de marca, apostando a que había hecho de sí mismo algo indispensable para suficientes espectadores que estarían dispuestos a pagar $7-$15 al mes para mantener su acceso.

Fue una apuesta arriesgada, pero una que pareció dar resultado. Netflix añadió 30 millones de suscriptores el año pasado y más de 9 millones en el primer trimestre de este año.

Por supuesto, solo porque funcionó para Netflix no significa que será un éxito garantizado para otros. Netflix estaba años luz por delante de la competencia en streaming, y sus años de producción de contenido le dieron el derecho de pedir a los clientes que finalmente comenzaran a jugar según las reglas.

El negocio de transmisión de Disney - Disney+, Hulu y ESPN+ - solo se volvió rentable en el segundo trimestre de este año. Es una marca querida, un nombre que despierta alegría. Pero ¿ha alcanzado el mismo nivel de imperdibilidad que Netflix ha construido? No está claro. (La temporada 2 de "Andor" parece bastante genial, sin embargo).

En cuanto a Costco, bueno, aquí está la cosa: las membresías son más o menos la única forma en que puede existir, y su membresía básica cuesta solo $60 al año. (Si eso todavía parece caro, googlea "códigos de descuento de Costco" y probablemente puedas conseguir uno para la mitad de esa cantidad - Internet no está completamente vacío de ofertas en estos días).

Al igual que Netflix, Costco apuesta a que ya estás emocionalmente comprometido con la rutina y la satisfacción de conseguir un armario lleno de papel higiénico que te dure todo el año.

El año pasado, la tienda informó $4.6 mil millones en ingresos por cuotas de membresía, y eso representa la mayoría de sus ganancias. La cuota de membresía, que aumentará en $5 el próximo mes -el primer aumento desde 2017- permite a Costco mantener sus precios bajos y pagar a su personal.

No hay tal cosa como una comida gratis, pero en Costco hay al menos perros calientes y refrescos por $1.50, que en esta economía, es prácticamente gratis.

