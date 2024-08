- La emotiva admisión de Georgina Fleur en medio del desierto

La Élite del Equipo de la Base de la Selva se acerca a la meta. "Cada uno por su cuenta" es ahora el lema reconocido de la competencia en "Soy una Estrella - Desafío de Leyendas de la Selva" (episodio reciente en RTL+, que se emitirá al día siguiente en la televisión lineal de RTL). Mientras tanto, en el episodio 15, más que ruidos fuertes tomaron el centro del escenario. La revelación íntima de Georgina Fleur (34) sobre su relación dejó a todos indiferentes.

"¡Uh oh, números y letras!"

La partida de Elena Miras (32) fue profundamente sentida por Gigi Birofio (25). Él reiteró que la "muy, muy, muy" extrañaría. Incluso el usualmente rudo Héroe de la Selva no pudo contener las lágrimas. Desafortunadamente, Gigi no tuvo mucho tiempo para lamentarse. Sarah Knappik (37) y él se embarcarían en una caza del tesoro juntos. Su tarea, un desafío tipo Battleship, lo puso instantáneamente en pánico: "¡Uh oh, números y letras! ¡No se me da muy bien eso!"

Como resultado, Sarah tomó el mando en la mesa de Battleship mientras Gigi se sumergía ansiosamente en la piscina de lodo maloliente para encontrar pelotas de tenis. En el final, Gigi estaba cubierto de pies a cabeza con una gruesa máscara de lodo. Sarah, por otro lado, evitó cada salpicadura. La participante de Alemania's next Topmodel en 2008 estaba aterrorizada de estropear su cabello y logró algunas payasadas divertidas. Las llaves que ganaron no pudieron abrir el cofre del tesoro. La conclusión de Gigi fue: "¡Me convertí en un cerdo para nada!" Su puntuación cero más tarde levantaría fuertes emociones.

Georgina Fleur estaba "obsesionada con él"

Mientras tanto, en el campamento, se rumoreaba sobre el final de una relación tumultuosa que dejó cicatrices emocionales, contada por Georgina, Kader Loth (51), Danni Büchner (46) y Mola Adebisi (51) alrededor de la fogata - desde el principio hasta el presente. Supuestamente, se conocieron a través de la hermana de Georgina en un gimnasio. Después de tres botellas de champán, planearon un viaje conjunto a Cerdeña. Según Fleur, las primeras fisuras aparecieron en la primera Nochebuena. Más tarde, "Kubi" supuestamente quiso aparecer en "Casa de Verano de las Estrellas" para mostrarle al mundo que aún estaban juntos. Sin embargo, surgieron disputas en "Casa de Verano". La justificación de Fleur para soportarlo todo: "Estaba tan ciegamente enamorada. [...] Estaba obsesionada con él". En 2021, nació su hija.

El hecho de que su ex la hubiera lastimado físicamente fue el punto de inflexión para que ella lo dejara: "Encontré la fuerza a través de mi hija para dejarlo y sacarlo de mi vida". Su bebé "le devolvió la cabeza", como lo expresó Mola Adebisi. Los otros campistas también parecieron aliviados por el cambio de corazón de Georgina. Danni Büchner, quien también había sufrido en una relación, dijo: "Es un infierno". Y Mola especuló: "Debe haber mucho que se haya roto en ella. [...] Eso también puede explicar su comportamiento Sometimes harsh. Creo que hay inseguridad y miedo de ser herida detrás de eso".

Sarah abandona la prueba grupal

Al regreso de Sarah y Gigi de su caza del tesoro, estalló una disputa entre los concursantes restantes que luchan por el primer lugar. Como Mola excitadamente señaló, "¡Todos los favoritos se han ido!" - en referencia a altamente favorecidos concursantes como Thorsten Legat (55), Eric Stehfest (35) o Giulia Siegel (49). Gigi acusó abiertamente a Sarah de jugar la carta "Divastar" durante el desafío. Sarah, sin inmutarse, contraatacó y no se contuvo, dejando a nadie indemne. "Todos contra todos" sería ahora el lema, declaró Gigi, declarando immediately su pretensión de victoria: "Una cosa es cierta: ganaré esta selva. No puedo dejar que esa reina de belleza gane este show". Sin embargo, todos los demás también apuntan a la victoria, ahora al alcance de la mano.

Antes del legendario desafío grupal "Creek de las Estrellas", Gigi dejó que su adrenalina hablara. "Encantado de conocerlos a todos. Pero ahora, los voy a tumbar a todos", dijo el veterano de los reality shows antes del emocionante evento. La cooperación fue crucial mientras los campistas navegaban por un curso empinado en un lavadero de selva, evitando cañones de agua y máquinas de viento, recolectando y asegurando estrellas. Justo antes del desafío, Sarah se retiró, citando problemas de espalda.

Después de que se aireara mucha ropa sucia, los campistas restantes mostraron solidaridad, asegurando cinco estrellas. Incluso Sarah, que creía que se estaba yendo, pudo regresar al campamento. Esta vez, nadie tuvo que irse. Pero el episodio 15 dejó a las leyendas con muchos artículos rotos. Seguramente volverán a chocar en las semifinales, tan implacables como los mosquitos de la selva...

Lea también: