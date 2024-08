- La emocionante llegada de Elena Miras

Recientemente, los concursantes de "Soy una celebridad - La lucha de las leyendas de la selva" en RTL+ (y al día siguiente a las 8:15 PM en RTL) echaron a David Ortega (38), el alborotador, y aquí viene el siguiente campista: La estrella de la realidad Elena Miras (32) entra en la selva sudafricana, y no es exactly recibida con los brazos abiertos.

Al comenzar el nuevo episodio, David es obligado a abandonar el campamento. "Simplemente se comportó mal", explica Georgina Fleur (34) sobre su partida. Mientras que Giulia Siegel (49) está triste por su salida porque "estaba entretenida con él de todas las maneras", Gigi Birofio (25) siente diferente: "Espero no volver a verlo nunca más. Fin de la historia". Como resultado, la partida de David pasa a un segundo plano y los eventos del día continúan.

Rompiendo las reglas una y otra vez

Y los eventos del día 3 giran en torno a romper las reglas en el campamento una vez más. Los participantes ya han roto las reglas varias veces al dormir demasiado, compartir cigarrillos y, lo más grave, contrabandear artículos en la selva. "Creo que somos el campamento de la selva más desobediente de todos", sospecha Gigi, y no está lejos de la verdad. RTL asigna a Winfried Glatzeder (79) para confiscar el contrabando, aunque él mismo contrabandeó encendedores pegados en su trasero. Gigi tiene una violación similar, con otro paquete de cigarrillos. Mola Adebisi (51) tiene un par de calcetines, y Giulia tiene practically una despensa completa, incluyendo sal, chile, hierbas y hasta cubitos de caldo enteros. No se siente para nada culpable: "¡Eso no es criminal! ¡Criminal es no querer ayudar a los demás!"

Sin especias, la situación de los alimentos no mejora. Eric Stehfest (35) ganó todas las 12 estrellas posibles en la primera prueba regular de la edición especial de verano, pero preparar las "opulentas" comidas causa otra discusión. Afortunadamente, Kader Loth (51) hace las preguntas correctas para aliviar el ambiente: "Imagina que estamos stranded aquí después de un accidente aéreo. ¿A quién comerías?". Como Winfried es "demasiado duro" para ella, elige al Casanova de la TV Gigi: "Sería carne tierna".

Mientras tanto, Thorsten Legat (55) tiene otras cosas en mente. Después de llorar en el segundo día, vuelve a desahogarse en una conversación de vigilancia nocturna con Danni Büchner (46), hablando de su padre violento que "terrorizó a toda la familia". "No hubo mucho amor, más castigo, y no se olvida eso", recuerda entre lágrimas. Danni puede empatizar con su dolor y siente "una conexión especial" con el exfutbolista, ya que su infancia también estuvo marcada por la violencia.

Una Giulia Siegel para ciertos momentos

En el día 3, Giulia revela algunos secretos de manera inusual: Revela que tiene un canal para hombres con fetichismo por el humo. "Soy la fumadora más famosa de Alemania", enfatiza - su estilo único de fumar es popular y a menudo se usa como ayuda para la masturbación. "Podría haber 3,000 a 4,000 personas que solo quieran verme fumar".

Al principio, su comportamiento de fumar solo llama la atención porque Giulia se niega a seguir las reglas a pesar de las mencionadas violaciones de las reglas. Cuando Danni señala que no debería compartir sus cigarrillos, no muestra arrepentimiento: "Manejo mi adicción como me parece adecuado". En una entrevista, la DJ se desahoga con su oponente: "No tendré una discusión con personas que son más débiles que yo, ya sea verbal o intelectualmente". Maneja la situación de manera similar cuando Sarah Knappik (37) aborda la compartición de su artículo de lujo. "Giulia no puede manejar la crítica", observa correctamente Kader.

Georgina y Danni impresionan en la prueba

La siguiente prueba en el campamento de leyendas de la selva está aquí. Esta vez, la producción elige a Georgina y Danni, actualmente amigas cercanas, para la tarea. Mientras que Danni, quien tiene la mayor cantidad de pruebas de la selva, lo toma con calma, Georgina está nerviosa antes. En el camino a la prueba, llora: "No sé por qué, pero todo es simplemente terrible. [...] Todo es tan horrible aquí". El barro en la selva y la atmósfera negativa la están afectando.

Sin embargo, sorprendentemente, todo se olvida durante la prueba. Georgina, que tiene que rodar a través de una estación de empaque en un patineta y recuperar llaves de cajas -naturalmente llenas de serpientes y diversas otras criaturas en la verdadera moda del campamento de la selva- lucha valientemente y sin mucho alboroto. Mientras tanto, Danni se sienta en una caja que también se llena de bichos y atrapa las llaves de su compañero a ciegas. Las dos sorprendentemente lo hacen bastante bien - hasta que Georgina comienza a flaquear. La tripas de pescado son demasiado para ella. "Uno debe admitir, ahora está siendo un poco dramática", comenta la moderadora Sonja Zietlow (56). Sin embargo, logran asegurar seis estrellas y están más que satisfechas. Al regresar al campamento, sin embargo, hay una sorpresa desagradable esperándolas: Elena Miras ha llegado.

Y entonces llega Elena Miras

En los primeros dos episodios, uno se preguntaba dónde estaba Elena - en el tercer día, finalmente hace su aparición. Danni Büchner, que tuvo muchos problemas con ella durante su primera participación en la selva, está particularmente contenta de verla: simplemente "está equivocada". Sin embargo, la estrella de la TV también está allí "para simplemente divertirse", como explica.

Al completar Georgina y Danni su prueba, los demás campistas se reúnen alrededor del teléfono del jungle, solo para encontrar a Elena en la fogata a su regreso. Las reacciones son diversas: Thorsten Legat la ve como una competidora significativa, mientras que Giulia Siegel se alegra con su presencia, describiéndola como una "mujer maravillosa". Elena misma no está segura de por qué se unió al grupo tan tarde. Comparte con los demás: "Estoy aquí como una sorpresa para mi mejor amiga, Danni".

La bienvenida que reciben es tan fría como la noche del jungle. Las dos estrellas de la televisión inicial evitan el contacto, pero finalmente se rinden a un abrazo. Contrario a las expectativas, no hay discusión acalorada entre Elena y Danni; en cambio, es entre Elena y Georgina. Georgina, aún molesta por su retraso de tres días y su lujosa estadía en el hotel, estalla: "¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Puedes explicar esto?". La pregunta de Georgina irrita a Elena. La mala actitud de Georgina y su inmediata demanda de un buen lugar para dormir no ayudan. Danni, por otro lado, se mantiene diplomática, proponiendo una rotación de camas. "Creo que esto es solo una tregua temporal por ahora", reflexiona Mola. ¿Lograrán las antiguas enemigas mantener esta tregua?

