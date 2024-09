La emisora ZDF despide al destacado presentador Matthias Fornoff

En la primavera, surgieron acusaciones de comportamiento inapropiado hacia sus subordinados por parte del periodista Matthias Fornoff entre los empleados de ZDF. Como resultado, ya había sido trasladado de su posición principal de política en la estación antes de que estas acusaciones salieran a la luz. La ZDF acaba de anunciar que ha cortado por completo los lazos con Fornoff.

Fornoff comenzó su carrera en ZDF en la década de 1980, trabajando desde el departamento editorial de historia contemporánea y el estudio de Berlín hasta convertirse en el jefe de política y historia contemporánea en 2014. Era conocido por presentar "Politbarómetro".

Sin embargo, la carrera de Fornoff como figura destacada en la radiodifusión pública dio un giro brusco en mayo. Varios empleados femeninos lo acusaron de hacerlos sentir incómodos a través de su comportamiento, lo que llevó a acusaciones de acoso sexual. La ZDF se refirió a "acusaciones de mala conducta hacia empleadas femeninas" pero no proporcionó más detalles.

Después de esto, Fornoff fue retirado de su posición como jefe de política y se le asignó un papel menor en el consejo editorial ampliado sin responsabilidades. Sin embargo, la ZDF ha terminado oficialmente su contrato, según informó el periódico "Bild".

No hay una separación amistosa

Según "Bild", la portavoz de la ZDF, Ulla Niemann, confirmó que Fornoff ya no forma parte del equipo. La separación no fue mutua. El abogado de Fornoff está impugnando la terminación y exige su reincorporación, según el informe. La ZDF no tiene intención de reconsiderar esta decisión.

Shakuntala Banerjee ya estaba programada para reemplazar a Fornoff como jefa del departamento editorial principal de política e historia contemporánea, a partir del 1 de noviembre. Hasta entonces, Antje Pieper asumirá el cargo en un papel interino. Además, será la nueva presentadora de "Politbarómetro".

A pesar de perder su posición como jefe de política e iniciar un cambio a un papel menor dentro de la ZDF, la carrera de Fornoff en la estación de televisión dio un giro dramático cuando surgieron acusaciones de mala conducta hacia empleadas femeninas. Como resultado, el programa de larga data de Fornoff, "Politbarómetro", ahora tiene una nueva presentadora en Antje Pieper.

Lea también: