- La elección de la ciudadanía de Bremen es válida.

La elección ciudadana de mayo de 2023 en Bremen es válida. El Tribunal Superior de la Ciudad Hanseática Libre anunció esto. La exclusión de la AfD de la elección fue legal, según lo declarado por el juez presidente en la motivación de la sentencia. No se reconocieron errores en la votación. El tribunal rechazó diversas quejas sobre la validez de la elección. Las sentencias no son apelables.

Varios miembros de la AfD habían impugnado la elección porque el partido no había sido admitido. En ese momento, la AfD estaba tan dividida que dos presidentes estatales habían presentado propuestas con candidatos. Sin embargo, solo se permite una lista por partido. El comité electoral estatal entonces rechazó todas las propuestas de elección de la AfD. Miembros individuales de la AfD y la asociación estatal de Bremen presentaron objeciones.

AfD dividida presentó propuestas inválidas

El tribunal electoral trató las objeciones y decidió en diciembre que la exclusión de la AfD era legal. Los miembros del partido no aceptaron la decisión y recurrieron a la siguiente instancia. Desde principios de julio, el Tribunal Superior ha estado tratando las quejas, por separado para los distritos electorales de Bremen y Bremerhaven.

El juez presidente ahora declaró que la admisión de una lista estatal debe garantizar la correcta celebración de la elección y una cierta seriedad de las propuestas electorales. La disposición de que las propuestas electorales de los partidos solo son válidas si están firmadas por su presidente estatal también persigue un objetivo importante. Es indispensable que cada partido presente solo una propuesta electoral para que los partidos puedan cumplir su papel en la formación de la voluntad política.

En opinión del tribunal, el comité electoral estatal y el tribunal electoral han tomado decisiones adecuadas. Las decisiones del Tribunal Superior fueron unánimes.

El gobierno rojo-verde-rojo lleva más de un año en el poder. En las elecciones a la Asamblea Ciudadana de Bremen del 14 de mayo de 2023, el SPD bajo el alcalde Andreas Bovenschulte se convirtió en la fuerza más fuerte y continuó su coalición con los Verdes y la Partido de la Izquierda. Esta alianza única en Alemania occidental ha estado gobernando junta desde 2019.

Queja contra el uso de software en la elección

El Tribunal Superior también trató una queja de un particular que objetó la votación electrónica en la Elección Ciudadana. El tribunal también rechazó de manera unánime esta queja.

El uso de un sistema de conteo de votos electrónico no constituye una violación del principio de publicidad de la elección. Tampoco hay violaciones de la Ley Electoral de Bremen o el Decreto Electoral Estatal.

